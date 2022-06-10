Le Figaro: «Африке нельзя покупать зерно, а Европе газ можно» — президент Сенегала призвал снять ограничения на оплату российской пшеницы

Президент Сенегала Маки Салл заявил в интервью Le Figaro, что удовлетворён итогами визита в Россию. По его словам, Владимир Путин пообещал не блокировать вывоз из Одессы украинского зерна, в котором нуждаются мировые рынки. В свою очередь, глава африканской страны пообещал обсудить с Западными партнёрами снятие ограничений на оплату российской пшеницы, без закупок которой угроза мирового голода не исчезнет.

Президент Сенегала Маки Салл в интервью Le Figaro выразил удовлетворение итогами своего визита в Россию и встречи с Владимиром Путиным, которая, по его словам, длилась более трёх часов.

«Я сказал ему, что для нас необходимо, чтобы Украине было разрешено экспортировать зерно, чтобы урегулировать ситуацию на рынке, но я также сказал ему, что мы обсудим с нашими партнёрами, которые ввели санкции, снятие ограничений в отношении российского зерна и удобрений», — рассказал сенегальский лидер.

Салл также заверил, что Владимир Путин не против того, чтобы Украина могла экспортировать пшеницу через Одессу, при условии разминирования порта. Президент России, по словам Салла, пообещал не использовать это положение для нападения и предложил другие схемы провоза украинского зерна, к примеру, через Дунай, Белоруссию или Мариуполь, где Путин также пообещал создать коридор безопасности.

Хотя источником проблем с продовольствием для Африки стали военные действия на Украине, санкции против России усугубили эти проблемы, подчеркнул глава Сенегала.

«Нам скажут, что нет никаких санкций в отношении пшеницы, но на самом деле санкции в отношении способов оплаты делают невозможной торговлю с такими странами, как наша, в то время как Китай, например, может продолжать закупки», — пояснил африканский политик.

По его словам, банки Сенегала слишком уязвимы, чтобы обойти систему межбанковских сообщений SWIFT. При этом Российский газ продолжает поступать в Европу — эмбарго на этот продукт введено не было, заметил Салл.

«Поэтому мы требуем, чтобы на зерно и удобрения также не попадали под санкции, по крайней мере, чтобы платёжные системы позволяли их покупать», — настаивает президент Сенегала, предлагая создать специальный механизм для закупки этих товаров, подобный тому, что был создан для закупок нефти и газа.

Салл уверен: пока доступ к российским удобрениям, а также к российской пшенице — потому что украинской пшеницы будет недостаточно — не будет открыт, риск голода не исчезнет.

Причину отказа многих африканских стран осудить российскую спецоперацию на Украине Салл видит в нежелании ввязываться в конфликт, к которому континент не имеет отношения. «Кроме того, обещания экономической помощи после эпидемии, в частности права на специальные займы, всё ещё не исполнены. Я могу понять мощнейшую мобилизацию ресурсов для Украины, страны, находящейся в опасности, но просьба к Африке присоединиться к ней, забыв о других проблемах, также не способствовала прогрессу», — констатирует глава Сенегала.