CBS: «не видим возможности возобновить работу» — IKEA объяснила решение о закрытии бизнеса в России

На фоне продолжающегося украинского конфликта компания IKEA планирует отказаться от российского рынка. Мебельный гигант ищет покупателей для своих заводов, расположенных в стране, планирует закрыть свой московский офис и уволить многих сотрудников, передаёт CBS News.
В связи с продолжающимся украинским кризисом IKEA планирует продать фабрики, закрыть офисы и значительно сократить штат сотрудников в России, составляющий почти 28 тыс. человек. Об этом накануне сообщило руководство шведской компании, передаёт CBS News.
В начале марта крупнейший в мире мебельный бренд объявил, что временно закроет магазины и отложит закупки в России. Своё решение IKEA и другие корпорации мотивировали соблюдением западных санкций, напоминает телеканал.
В новом официальном заявлении фирмы отмечается, что с тех пор «обстоятельства не улучшились» и «опустошительный» конфликт на Украине продолжается. «Предприятия и цепочки поставок по всему миру сильно пострадали, и мы не видим возможности возобновить работу (в России и Белоруссии — ИноТВ) в ближайшее время», — подчёркивается в документе.
По словам представителей IKEA, компания начнёт поиск покупателей для своих четырёх заводов в России. Кроме того, она навсегда закроет два отдела закупок и логистики в Москве и Минске, а также уволит персонал, обращает внимание CBS News.
В последние недели в России демонтировали логотип «Макдональдса», который покинул страну с началом спецоперации. В прошедшие выходные более десяти ресторанов, ранее принадлежавшие американской сети, открылись под новым названием и с новыми владельцами, заключает телеканал.
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