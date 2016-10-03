Queer.de: ЛГБТ-сообщество использует IKEA, чтобы поквитаться с Кремлем Фотография двух молодых людей, «держащихся за ручки», может попасть на обложку нового российского каталога компании IKEA, сообщает queer.de. В настоящий момент этот снимок с солидным отрывом лидирует в онлайн-голосовании. Как отмечает немецкий новостной портал, если российское ЛГБТ-сообщество и в состоянии что-либо противопоставить травле со стороны государства, так это умение ловко пользоваться социальными сетями. 3 октября 2016 Queer.de

Queer.de: Россия осталась без «совести нации» Скончавшаяся в возрасте 64 лет правозащитница Валерия Новодворская была одной из главных защитниц геев и лесбиянок в России. Как вспоминает немецкий ЛГБТ-сайт Queer.de, она выступала против режима Путина, «антигейского закона» и позиции РПЦ по отношению к секс-меньшинствам. 14 июля 2014 Queer.de

Глава австрийских лыжников удивил коллег гомофобией по-русски Петер Шрекснадель, президент Австрийской лыжной федерации, поддержал российский закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма. Он также призвал спортсменов воздержаться от политических высказываний на Олимпиаде в Сочи и посоветовал им вместо этого сосредоточить все силы непосредственно на соревнованиях. 9 января 2014 Queer.de

Российских детей бесплатно научат уважать геев и лесбиянок Американская компания отпечатала 10 тысяч экземпляров книжки-раскраски под названием «Миша и его мамы едут на Олимпиаду». Весь тираж бесплатно раздадут российским детям, чтобы они знали: быть геем и лесбиянкой - норма, сообщает Queer.de. 17 ноября 2013 Queer.de