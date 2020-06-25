Корреспондент: IKEA разберётся со своими поставщиками с Украины

Компания IKEA собирается проверить сеть поставок сырья с Украины. Как передаёт «Корреспондент», ранее появилась информация, что IKEA продаёт в своих магазинах стулья, которые якобы изготавливают из украинского бука, незаконно вырубленного в Карпатах.
Шведская компания IKEA собирается проверить сеть поставок сырья с Украины. Как пишет «Корреспондент», в то же время в компании заверили, что не производят свою продукцию из незаконно вырубленной древесины.
«Мы признаём, что незаконная рубка деревьев остаётся широко распространённой глобальной проблемой, и мы активно работаем над реализацией мероприятий по проверке наших поставщиков на соответствие закону», — заявили представители IKEA журналистам.
В шведской компании уточнили, что украинская древесина составляет менее одного процента из всего сырья, которое получает IKEA для производства своей продукции.
Как напоминает издание, ранее общественная организация Earthsight обнародовала расследование, в котором говорится, что IKEA продаёт в своих магазинах стулья Terje, которые якобы изготавливают из украинского бука, незаконно вырубленного в Карпатах.
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