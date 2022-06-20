Junge Welt: ради «победы над Путиным» немецкие власти готовы выпустить «климатического убийцу»

Из-за сокращения поставок российского газа немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики, сообщает junge Welt. Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что это необходимый шаг, «иначе зимой придётся действительно туго». Более того, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование технологии сланцевой добычи голубого топлива. Это «роковая весть» для климата, предостерегает автор статьи Рафаэль Шмеллер.

Мир переживает климатический кризис и буквально пылает, пишет junge Welt. Во многих регионах Европы фиксируются новые температурные рекорды. В немецкой земле Бранденбург из-под контроля вышел лесной пожар. А Берлин только «усердно подливает масла в огонь», констатирует автор статьи Рафаэль Шмеллер.

На фоне сокращения газовых поставок из России министр экономики Германии Роберт Хабек, входящий в партию зелёных, собирается принять новые меры для уменьшения потребления голубого топлива. В частности, активнее использовать уголь для выработки электроэнергии. «Нужно продолжать сокращать потребление газа, также нужно закачать больше газа в хранилища, иначе зимой придётся действительно туго», — подчеркнул Хабек.

Причина дефицита заключается в том, что российский энергетический концерн «Газпром» сократил свои поставки в Германию по трубопроводу «Северный поток», поясняет издание. Немецкий концерн Siemens Energy должен был провести ремонтные работы над одной из газовых турбин, но из-за западных санкций возникла задержка, объясняет издание. Другие европейские государства также пострадали от сокращения российского экспорта. К тому же боевые действия на Украине и штрафные меры Запада привели к взрывному росту цен на энергоресурсы, что ещё сильнее усугубляет ситуацию. Расплачиваться за всё это приходится в первую очередь малоимущим. Несмотря на все пакеты финансовой помощи, у них всё равно не хватает денег на оплату счетов за газ и электричество.

Хабек считает, что угольная энергетика — это выход из энергетического кризиса, и это «роковая весть» для климата. Ведь по сравнению с газом при использовании угля для выработки электричества выбрасывается гораздо больше углекислого газа. Но это ещё не всё, продолжает Шмеллер. Под предлогом боевых действий на Украине Свободная демократическая партия Германии (СвДП), входящая в правящую коалицию, собирается пересмотреть запрет на использование технологии фрекинга для добычи голубого топлива. «Научные исследования показывают, что при использовании современных стандартов безопасности фрекинг не наносит окружающей среде серьёзного урона», — заявил председатель парламентской группы СвДП Торстен Хербст.

В действительности же фрекинг — это настоящий «климатический убийца», подчёркивает автор. При использовании этой технологии в скважину под высоким давлением закачивают смесь из воды, песка и химикатов, чтобы освоить труднодоступные залежи нефти и газа. К тому же фрекинг может спровоцировать землетрясения и привести к загрязнению грунтовых вод, о чём свидетельствует большое количество научных исследований. В одном из них говорится о том, что увеличение мировых выбросов метана связано в основном именно с ростом популярности сланцевой добычи в США. По мнению учёных, за прошедшее десятилетие на американский фрекинг пришлось больше половины всех мировых эмиссий от ископаемых источников энергии. «Но Хабека и компанию, видимо, это не волнует. Похоже, что ради «победы над Путиным» они готовы допустить всё — в том числе и климатический коллапс», — заключает Шмеллер.