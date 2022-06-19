Хабек: Германии надо экономить газ в промышленности и энергетике — иначе зимой будет туго

Германии необходимо принять дополнительные меры по экономии газа, считает министр экономики Роберт Хабек. По его словам, нужно снизить потребление газа в промышленности и для производства электроэнергии. Вместо этого надо более интенсивно использовать угольные электростанции и заполнять газовые хранилища — иначе зимой Германии придётся туго, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Министр экономики Германии Роберт Хабек хочет принять дополнительные меры по экономии газа и усилить меры предосторожности в связи с сокращением поставок российского газа, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Например, необходимо сократить использование газа в промышленности и для производства электроэнергии, а также стимулировать заполнение хранилищ. Для этого федеральное правительство выделяет миллиардные средства, как стало известно информационному агентству DPA из правительственных кругов.

«Потребление газа должно продолжать снижаться, вместо этого необходимо помещать больше газа в хранилища, иначе зимой придётся действительно туго», — заявил Хабек.

Кроме того, планируется использовать больше угольных электростанций. По словам министра экономики Германии, ситуация серьёзная. Российская государственная компания «Газпром» в последние дни значительно сократила подачу газа по балтийскому газопроводу «Северный поток». В качестве причины были названы задержки в ремонте компрессорных турбин компанией Siemens Energy.

Хабек назвал эту меру политически мотивированной. Напряжённая ситуация и высокие цены стали прямым следствием российской военной спецоперации на Украине считает политик от партии зелёных: «Очевидно, что это стратегия Путина — посеять неуверенность, поднять цены и разделить нас». Он добавил, что недостающие объёмы всё ещё могут быть восполнены, а газовые хранилища по-прежнему продолжают заполняться, хотя и по высоким ценам. Безопасность поставок сейчас гарантирована, уверяет немецкий министр экономики.

Однако сейчас необходимо сократить потребление газа в электроэнергетике и промышленности и форсировать заполнение хранилищ, подчеркнул Хабек. «В зависимости от ситуации мы будем принимать дальнейшие меры», — добавил он.

В частности, планы таковы: чтобы обеспечить хранение газа, правительство Германии в ближайшее время предоставит дополнительную кредитную линию в размере €15 млрд через государственный банк KfW, сообщает ZDF. Этот кредит обсуждался с Министерством финансов. Комитет по бюджету будет проинформирован на следующей неделе.

Хабек также планирует ввести модель газового аукциона этим летом. Это делается для того, чтобы стимулировать промышленных потребителей газа к экономии. По сути, промышленные потребители, которые могут обойтись без газа, сократят своё потребление в обмен на плату, которая будет финансироваться через рынок — и предоставят этот газ, чтобы его можно было переместить в хранилище.

Как объявил ранее Хабек, меньше газа будет использоваться и для производства электроэнергии. Вместо этого министр экономики Германии считает необходимым более интенсивно использовать угольные электростанции, сообщает немецкий телеканал ZDF.