Глава сетевого агентства: снижение объёмов газа из России грозит Германии проблемами и «шоковыми волнами»

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер видит тревожный знак в снижении поставок российского газа, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. По его мнению, если низкий уровень поставок продлится на протяжении нескольких недель, у Германии возникнут проблемы: лето она продержится, потому что отопительный сезон завершён, однако необходимо заполнить хранилища, чтобы пережить зиму. Между тем, квартплата продолжает расти, и по всей стране могут прокатиться «шоковые волны», предостерегает Мюллер.

Тот факт, что российская энергетическая компания «Газпром» сокращает поставки природного газа по балтийскому газопроводу «Северный поток — 1» и будет поставлять менее половины прежних объёмов газа, является тревожным сигналом, уверен глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. По его словам, этим шагом Россия добавляет Германии неопределённости относительно будущего и повышает цены на газ, — пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Если Газпром в течение нескольких недель будет поставлять по «Северному потоку — 1» только 40% газа, у Германии возникнут проблемы, сказал Мюллер: «Это значительно ухудшило бы наше положение. Возможно, мы сможем выдержать это летом, потому что отопительный сезон уже закончился. Однако сейчас нам крайне необходимо заполнить хранилища, чтобы пережить зиму, — в том числе и российским газом». Отвечая на вопрос журналистов о том, опасается ли он, что Россия серьёзно настроена на прекращение поставок газа, Мюллер сказал так: «До сих пор в логике России было желание продолжать продавать газ Германии. Но мы не можем ничего исключать».

С вечера четверга по трубопроводу будет прокачиваться не более 67 млн кубометров природного газа в день, объявил Газпром. Это новое сокращение поставок означает уменьшение объёмов газа примерно на 60% в течение двух дней, отмечает издание.

Газпром обосновал этот шаг задержками в проведении ремонтных работ. Федеральное сетевое агентство выразило обеспокоенность и назвало действия Москвы «технически неоправданными».

Во вторник Газпром уже объявил о сокращении ранее запланированного суточного объёма со 167 млн примерно на 40% до 100 млн кубометров газа в сутки и сослался на задержки в ремонте газовых компрессоров.

Энергетическая компания Siemens Energy тогда объявила, что газовая турбина, которая была отремонтирована в Канаде, сейчас не может быть доставлена обратно из Монреаля из-за антироссийских санкций.

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, сокращая поставки газа, Россия также пытается спровоцировать беспорядки. «Обоснование российской стороны является просто предлогом. Очевидно, что это стратегия, направленная на то, чтобы вселить в людей неуверенность и поднять цены», — считает Хабек. Сейчас эти объёмы газа могут быть закуплены на рынке, хотя и по высоким ценам. Кроме того, на данный момент газ ещё накапливается. «Безопасность снабжения гарантирована», — уверяет министр экономики. Недавно газовые хранилища в Германии были заполнены примерно на 56%, напоминает Frankfurter Allgemeine.

Для Германии «Северный поток — 1» — это основной трубопровод, по которому поставляется российский газ. Ранее было прекращено заполнение трубопровода «Ямал — Европа», который проходит через Польшу. Транзит российского газа через Украину также сократился. Помимо прочего, введённые ранее ограничения привели к росту цен на энергоносители, поскольку из России в Европу в целом стало поступать меньше газа.

На этом фоне глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер подчёркивает: важно сэкономить как можно больше газа, чтобы пережить следующую зиму. «В законе об аренде жилья есть положения, согласно которым арендодатель должен настроить систему отопления в отопительный период таким образом, чтобы минимальная температура составляла от 20 до 22 градусов Цельсия. Государство может временно снизить требования к отоплению для домовладельцев. Мы обсуждаем это с политиками», — рассказал Мюллер в беседе с немецкими журналистами.

Компании необходимо поощрять за экономию газа с помощью премий. «Мы хотим создать механизмы премирования компаний», добровольно снижающих использование газа, отметил он.

Глава сетевого агентства Германии ожидает дальнейшего роста цен на газ и больших дополнительных выплат. «Уже сейчас цены на газ для частных домовладений выросли в несколько раз по сравнению с довоенным временем. Арендаторов может ожидать неприятный сюрприз, когда наступит срок внесения высоких дополнительных платежей. Они могут быстро превысить тысячу евро, и тогда шоковые волны пройдут по всей стране», — предостерегает Клаус Мюллер. По его словам, банки будут наращивать свой бизнес за счёт кредитов в рассрочку, а столкнувшимся с трудностями компаниям грозит банкротство, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.