Обозреватель Focus: в глобальном кризисе энергетики и продовольствия виноват Запад, а не Путин

Санкциями против России Запад вредит сам себе, пишет Focus. Обозреватель немецкого журнала Габор Штайнгарт видит несколько причин, приведших к тому, что антипутинский альянс сторонников Украины всё болезненнее ощущает экономические последствия собственных решений и в итоге трещит по швам. Владимир Путин не смог бы в одиночку спровоцировать глобальный энергетический, продовольственный и экономический кризис — Запад сам для этого постарался.

Сложившаяся вокруг Украины ситуация сейчас даёт Владимиру Путину основания для уверенности в себе и выглядит не очень благоприятной для Запада, считает обозреватель немецкого журнала Focus Габор Штайнгарт. «Антипутинский альянс» оказался меньше, сильнее раздробленным и менее эффективным, чем предполагалось. В итоге каждый второй выстрел Запада попадает в его же собственное колено, подчёркивает автор статьи, в которой он выделяет семь причин, почему единство Запада трещит по швам.

Во-первых, идея о том, что Путина можно заставить уступить с помощью экономической войны, оказалась ошибочной, пишет Штайнгарт. Экономические санкции нанесли гораздо больший ущерб западным обществам, которые страдают от высоких цен на энергоносители и нарушенных цепочек поставок, а теперь могут скатиться в рецессию после экстренного торможения Федеральной резервной системы. «Глобальная экономика находится в опасности», — предостерегает глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Во-вторых, Россия по-прежнему владеет самым важным сырьём для западного благосостояния — нефтью и газом. Тем временем российский президент переломил ситуацию, сменив тактику, и прекратил поставки в Польшу, Финляндию и Нидерланды, а также сократил поставки во Францию, Италию, Чехию и Австрию.

В-третьих, западные санкции обладают высоким потенциалом к причинению вреда тем, кто их вводит. Поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1», в том числе в Германию, были сокращены из-за того, что газокомпрессорный агрегат застрял в канадском Монреале. Как поясняет Focus, он производится компанией Siemens Energy и сейчас может быть не доставлен в Россию из-за действия западных санкций.

«Турбина находится на заводе, Siemens не может её забрать, а другие турбины не все подходят», — объяснил вчера глава «Газпрома» Алексей Миллер на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Четвёртая проблема Запада связана со страхованием судов. Последние санкции ЕС и Великобритании предусматривают, что российские нефтяные танкеры больше не могут получить страхование. В итоге «нефтяные танкеры просто не смогут перевозить российскую нефть», объясняет бывший главный экономист МВФ Оливье Бланшар. При этом он делает следующий вывод: «Россия пострадает от потери доходов, но Европа и США, скорее всего, пострадают от значительного роста мировых цен на нефть».

Как сообщается в статье, американская администрация на данный момент находится в процессе смягчения европейских санкционных правил в пользу российского танкерного флота. У Байдена нет желания проиграть промежуточные выборы из-за астрономических цен на топливо, подчёркивает Габор Штайнгарт.

Кроме того, Россия быстрее, чем ожидалось, нашла альтернативного покупателя энергетических траншей, которые больше не покупает Запад. В Индии и Китае особенно обрадовались скидке, которую им сейчас предоставляет Путин. И в политическом плане его поддерживают многие, что видно на международной арене: 40 глав государств и правительств, представляющих около 4 млрд человек, не захотели осудить нападение российскую спецоперацию на Украине на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Шестую причину непростой ситуации, в которую загнал себя Запад, автор статьи видит в том, что, вопреки первоначальным надеждам Белого дома, китайцы вовсе не спешат отворачиваться от Путина. Российский и китайский лидеры провели личную встречу во время открытия зимних Олимпийских игр, а после продемонстрировали прочность своего братства по оружию полётом истребителя с ядерным оружием над головами Байдена и глав правительств Австралии, Индии и Японии во время Четырёхстороннего диалога по безопасности в Токио всего 24 дня назад, напоминает обозреватель немецкого журнала.

Седьмая причина проблем Запада, по его мнению, заключается в том, что антипутинский альянс сейчас не находит друзей в развивающихся странах. Поскольку военные действия и санкции не щадят и продовольственные рынки, в Латинской Америке, некоторых частях Азии и Африки назревает голод. При этом российский президент предстаёт спасителем голодающих, когда предлагает отгружать годовую продукцию зерна, кукурузы и удобрений с Украине через занятые им портовые терминалы. Украина, однако, свою продукцию отдавать не хочет. «Так что же теперь, голодать за свободу?» — задаёт риторический вопрос автор статьи.

Из всего этого Габор Штайнгарт делает следующий вывод: национальные экономики по всему миру — а не только в России — на сегодняшний день находятся в состоянии стресса. Кроме оружейных корпораций и нефтяных компаний, от этой ситуации не выигрывает никто. Владимир Путин в одиночку никогда не смог бы спровоцировать этот глобальный энергетический, продовольственный и экономический кризис. «При разработке санкционных мер Запад стал его добровольным помощником, — утверждает немецкий журналист в статье для Focus. — Мир становится свидетелем спектакля, который уже много раз разыгрывался в прошлом: большие ведут скрытую игру, маленькие загибаются. А публика не так невинна, как ей кажется».