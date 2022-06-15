FAZ: вопреки ожиданиям Запада, продовольственный кризис лишь сближает Африку с Россией

Пока Европа и США винят в развязывании продовольственного кризиса Россию, многие страны Африки возлагают часть ответственности на западные санкции, пишет Frankfurter Allgemeine. Гнев и глубокое недоверие к Западу — наследие колониальных времён — ощущаются в Африке и сегодня. Аргументация России, в свою очередь, находит на континенте широкий отклик. Заявления России о готовности экспортировать зерно лишь усиливают положительное впечатление.

В хранилищах Украины остаётся 20 млн тонн зерна. В тысячах километров к югу, в Африке,тем временем усиливается голод. Пшеница из России и с Украины покрывает более 40% потребностей африканских стран. В Африке достаточно плодородных земель, чтобы прокормить население. Но по многим причинам — от плохой инфраструктуры и низкой производительности до засух и вооружённых конфликтов — многие страны зависят от импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, пишет Frankfurter Allgemeine.

Тот, кто верит, что блокада украинских портов навлекла гнев на Россию, ошибается. Отношения между Россией и Африкой остаются неизменными, о чём свидетельствует недавний визит президента Сенегала и председателя Африканского союза Маки Салла в Москву. Звучали такие слова, как «дружественный» и «братский». Как и Владимир Путин, Салл призвал к отмене западных санкций. По его словам, ограничения, наложенные на банки, сделали практически невозможным импорт пшеницы и удобрений из России.

Европа и США видят ситуацию иначе. С их точки зрения, в надвигающемся голоде в Африке виновата только Россия — санкций на экспорт продуктов питания не вводилось.

Спор о пшенице вбивает клин между Африкой и её прошлыми западными партнёрами ещё сильней. Мартовское голосование в Генассамблее ООН уже показало, что в украинском кризисе континент не поддерживает Запад единым фронтом. Некоторые вспомнили знаменитые слова Нельсона Манделы, сказанные им в 1990 году в интервью американским журналистам. Когда его спросили, почему он встречается с Ясиром Арафатом, Фиделем Кастро и Муаммаром Каддафи, он ответил: «Некоторые политические аналитики совершают ошибку, полагая, что их враги должны быть и нашими врагами».

Хотя более половины африканских стран поддержали резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую действия России на Украине, 17 из них воздержались, 8 не присутствовали на голосовании и одна страна выступила против. Удивительно, что ориентированные на Запад государства, например ЮАР и Сенегал, также сохранили «нейтралитет». Но даже правительства таких стран, как Кения и Нигерия, проголосовавшие за, с тех пор избегают критики в адрес России. Если проанализировать внутренние дискуссии в этих странах, возникнут сомнения, что их голоса по-настоящему отражали общественное мнение.

В Африке расположены 54 страны. За исключением двух — Либерии и Эфиопии — все они считают себя жертвами колониального прошлого. Гнев и глубокое недоверие к Западу ощущаются и сегодня. Старые союзы времён холодной войны оказались довольно прочными. Кроме того, значение имеют и экономические интересы. Россия играет небольшую роль в Африке по сравнению с Европой. Однако «в руках у России» находятся политические элиты некоторых стран: например, с Анголой её связывают поставки оружия, а с ЮАР — предполагаемая энергетическая сделка.

Конечно, Африканский союз исходит из интересов своих членов, а не из суверенитета Украины. «Правильно это или нет, аргументация России находит широкий отклик в Африке. Санкции Запада упоминаются Саллом и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в качестве причины кризиса наравне с боевыми действиями. Заявление России о готовности экспортировать зерно в Африку усиливает положительное впечатление», — пишет автор статьи.

Время не ждёт. Проблема голода во многих регионах Африки возникла ещё до начала украинского кризиса. Причина не только в отсутствии поставок пшеницы. С началом украинского кризиса на мировом рынке значительно увеличились цены на широкий спектр продуктов питания и топлива. В будущем собственные урожаи африканских стран могут оказаться под угрозой: удобрения стали не по карману миллионам мелких фермеров. Россия является одним из ведущих мировых экспортёров азотных, калийных и фосфорных удобрений.

Председатель Африканского союза Мики Салл «заманивает в свои сети» не только Россию. Он умело перемещается между недружественными блоками, ища поддержки с обеих сторон. Европа и США уже пообещали оказать чрезвычайную помощь и заявили о запуске масштабных программ субсидий и инвестиций для сельского хозяйства Африки. Они озабочены не только предотвращением гуманитарной катастрофы, но и недопущением усиления России в Африке — и тем самым в международных институтах. В течение многих лет Путин пытался «создавать альянсы» в Африке и расширять своё влияние, как это делал СССР. Кажется, ему это удаётся, резюмирует Frankfurter Allgemeine.