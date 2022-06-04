Дипломатическая победа Путина: CNN об отношении Африки к России

Глава Африканского союза Маки Салл обсудил с Владимиром Путиным тему продовольственной безопасности, попытавшись решить проблему значительных объёмов зерна, которые не могут прибыть на континент из-за конфликта на Украине, передаёт CNN. Как отмечает канал, в контексте этой встречи отношения России и Африки в целом можно охарактеризовать как «дипломатическую победу» Путина: он может продемонстрировать, что Москва находится не в полной международной изоляции.

На данный момент ряд регионов Африки страдают от дефицита продуктов питания, и текущий конфликт может значительно усугубить ситуацию. Как сообщает Дэвид Маккензи, важная фигура, представляющая интересы Африки, отправилась напрямую к Путину, чтобы обсудить тему продовольственной безопасности.

ДЭВИД МАККЕНЗИ, корреспондент CNN: Глава Африканского союза в пятницу побывал в России, где встретился с президентом Владимиром Путиным в Сочи. С ним он обсудил тему продовольственной безопасности на континенте. Несколько африканских стран в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности.

На этой встрече, если верить официальным сообщениям Кремля, а также главы Комиссии Африканского союза, стороны обсудили блокаду поставок украинского зерна, учитывая, что, по данным украинцев, около 22 миллионов тонн застряли из-за военных кораблей и мин, которые находятся неподалёку от портов на черноморском побережье. Всё это может потенциально оказать очень серьёзное влияние на страны, которые хотят импортировать это зерно в ближайшие месяцы.

Африканский континент относится к нынешнему конфликту куда более неоднозначно, (чем Запад. — ИноТВ). Более того, несколько стран определённым образом даже поддержали Россию из-за голосования в ООН. Это также можно назвать дипломатической победой для Владимира Путина, так как теперь он имеет возможность показать, что на международной арене его изолировали не полностью.

Однако есть опасения, что если блокаду не снимут и если страны не сумеют получить импорт либо от Украины, либо от России, то такое развитие событий окажет сильное влияние на цены на продовольствие и может поставить под сомнение его наличие в принципе в ближайшие несколько недель и месяцев, причём особенно здесь, на Африканском континенте.

Дэвид Маккензи, CNN, Йоханнесбург.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 июня 2022 года.