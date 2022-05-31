Libération: вслед за подсолнечным маслом из французских магазинов пропала и горчица — но на сей раз Украина ни при чём

Французские СМИ и соцсети бьют тревогу: с полок магазинов страны начала исчезать знаменитая дижонская горчица, сообщает Libération. Как установило издание, дефицит связан не с боевыми действиями на Украине, а с «климатической нестабильностью», которая привела к исчерпанию запасов горчичного зерна.

Во французских супермаркетах, откуда ранее стало пропадать подсолнечное масло, теперь обнаружился дефицит другой пищевой добавки — горчицы: исчезновение этого незаменимого для многих блюд национальной кухни ингредиента в последние дни констатируют как во многих СМИ, так и в социальных сетях, пишет Libération.

Как подчёркивает обозреватель издания, в отличие от масла, перебои с которым обнаружились внезапно после начала российской спецоперации на Украине, снижение производства горчицы — а точнее её традиционной для Франции дижонской разновидности — началось ещё в декабре 2021 года, и причиной такого спада стала «климатическая нестабильность».

«Хотя знаменитая дижонская горчица ассоциируется с Францией, первое место по производству коричневых семян горчицы, которые являются неотъемлемой составляющей этой приправы, занимает не эта страна, — разъясняет журналист. — В этой сфере мировое первенство как по урожаям, так и по объёмам экспорта принадлежит Канаде. Между тем, по ней летом 2021 года ударили сильные засухи, которые значительно сократили производство: эта климатическая аномалия уничтожила значительную часть посевных площадей, которые так и не были восстановлены». По данным канадского Минсельхоза, в период с 2021-го по 2022 год производство коричневых семян горчицы сократилось на 28%. Вслед за этим сократился и экспорт, что привело к повышению цен: как прогнозировало ранее ведомство, средняя цена тонны горчичных семян в скором времени удвоится по сравнению с периодом 2021—2022 гг., достигнув рекордных $1700.

Расплачиваются за это главным образом французские производители горчицы — так, у компании Reine de Dijon, которая является третьим по объёмам поставщиком приправы, производство за минувшие 12 месяцев сократилось на 20%, говорится в материале Libération. При этом в руководстве компании отмечают, что урожайность падает не только в Канаде, но и в самой Франции: если раньше предприятие закупало до 35% сырья у местных производителей в Бургундии, то теперь доля французского зерна не превышает в закупках 20%.

Нехватку приходится восполнять за счёт импорта из Канады — но многие канадские поставщики решили разорвать контракты на поставку, говорят в Reine de Dijon. В итоге соглашения были заключены заново, но на новых условиях — экспортёры отказываются гарантировать объёмы, поэтому компания полностью потеряла уверенность в том, что может обеспечить себя сырьём, пишет Libération. «С плохими урожаями мы сталкиваемся не впервые, но чтобы они были несколько лет подряд, и так у всех экспортёров — такое наблюдаем в первый раз», — цитирует издание гендиректора предприятия Люка Вандермесена. Как отмечает журналист Libération, третье место по объёму производства горчицы занимают Россия и Украина, однако в связи с нынешними обстоятельствами неопределённости с ними ещё больше.

Как сообщили французскому изданию в Ассоциации производителей горчичного зерна Бургундии (APGMB), которая обеспечивает более половины объёмов европейского производства этой культуры, нынешний кризис отчасти связан и с проблемами, с которыми сталкивается сельское хозяйство Франции в целом. По словам президента ассоциации Фабриса Женена, урожаи горчицы упали с 12 тыс. тонн в 2016 году до 4 тыс. в 2021-м, что связано с целым рядом вызовов, включая климатические изменения, а также введённый в Европе запрет на применение части пестицидов. В такой конъюнктуре сектор привлекает всё меньше новых предпринимателей, а из-за того, что горчица является «хрупкой и сложной» культурой, многие из них просто от неё отказываются, начиная выращивать что-то ещё, добавил Женен.

Согласно данным, полученным журналистами Libération у экспертов, объёмы продаж горчицы за первые четыре месяца 2022 года сократился на 10,8% по сравнению с тем же периодом 2021-го — но при этом в денежном выражении продажи, напротив, выросли на 7,4%. Это неудивительно: за минувшие 12 месяцев средняя цена на приправу подскочила на 9,26%, что обусловлено снижающимся предложением и растущим параллельно спросом.

Во французских гипермаркетах фиксируют рост продаж горчицы в 1,5, а то и в два раза несмотря на её подорожание; специалисты объясняют это «рациональным поведением» со стороны потребителей, которые, видя пустеющие полки, стремятся запастись пропадающим товаром, пишет Libération. Как напоминает обозреватель газеты, аналогичную ситуацию Европа переживала после начала пандемии в 2020 году, когда из супермаркетов стремительно пропадали туалетная бумага и мука. Между тем, эксперты подчёркивают, что с ситуацией на Украине нынешний дефицит связывать пока рано — оценивать ситуацию в этом плане можно будет только осенью, поскольку урожаи зерновых собирают летом. Таким образом, нехватка горчицы, поразившая Францию, связана прежде всего с исчерпанием запасов сырья, убеждены специалисты.

Между тем, как предупреждают эксперты, климатическая нестабильность в будущем может негативно повлиять и на другие сектора и товары, подчёркивается в материале Libération.