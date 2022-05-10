BFM TV: французским виноделам не хватает бутылок — стекло для них поставляла Украина

Для виноделов во Франции стеклянные бутылки теперь на вес золота: из-за украинского конфликта в стране не хватает стекла для их производства, передаёт BFM TV. Особенно не хватает прозрачных бутылок для розового вина, чья стоимость выросла на 30% после того, как подскочили цены на газ.

СТЕФАН, винодел: Они на вес золота, так что я их прячу (смеётся).

С такой осторожностью Стефан перевозит поддоны со стеклянными бутылками, необходимыми для продажи его вина. Для него они ещё более ценные, потому что теперь их всё труднее найти.

СТЕФАН: Мы ждали три-четыре недели, так что нам пришлось отказаться от белого вина Палетт. Бутылки никак нельзя было достать. Уже месяц ситуация очень напряжённая, поставки доходят от случая к случаю. То есть как только компании-производители получают свои доставки, они рассылают по очереди всё, что нам нужно.

Благодаря полученному заказу винодел сможет обеспечить доставку своей продукции в мае, но что делать потом? Винная индустрия не может строить планы на будущее во многом из-за конфликта на Украине. Эта страна является одним из основных поставщиков стекла для европейских предпринимателей. Такая проблема обозначилась в самое неподходящее время: прозрачных бутылок почти не найти, в то время как потребность в них особенно возросла после возобновления производства розового вина.

ЭКСПЕРТ: Чаще всего мы наливали розовое вино в зелёные бутылки, потому что у клиента не было выбора, ему нужно было обеспечивать поставки. Так что это вино на полках магазинов выглядело как белое: вы не можете распознать розовое вино в тёмной бутылке.

Эти бутылки встречаются реже, но стоят дороже: из-за резко подскочивших цен на газ, который необходим для производства стекла, их стоимость за год поднялась на 30 процентов.

Дата выхода в эфир 10 мая 2022 года.