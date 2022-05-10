BFM TV: французским виноделам не хватает бутылок — стекло для них поставляла Украина

Для виноделов во Франции стеклянные бутылки теперь на вес золота: из-за украинского конфликта в стране не хватает стекла для их производства, передаёт BFM TV. Особенно не хватает прозрачных бутылок для розового вина, чья стоимость выросла на 30% после того, как подскочили цены на газ.
СТЕФАН, винодел:Они на вес золота, так что я их прячу (смеётся).
С такой осторожностью Стефан перевозит поддоны со стеклянными бутылками, необходимыми для продажи его вина. Для него они ещё более ценные, потому что теперь их всё труднее найти.
СТЕФАН: Мы ждали три-четыре недели, так что нам пришлось отказаться от белого вина Палетт. Бутылки никак нельзя было достать. Уже месяц ситуация очень напряжённая, поставки доходят от случая к случаю. То есть как только компании-производители получают свои доставки, они рассылают по очереди всё, что нам нужно.
Благодаря полученному заказу винодел сможет обеспечить доставку своей продукции в мае, но что делать потом? Винная индустрия не может строить планы на будущее во многом из-за конфликта на Украине. Эта страна является одним из основных поставщиков стекла для европейских предпринимателей. Такая проблема обозначилась в самое неподходящее время: прозрачных бутылок почти не найти, в то время как потребность в них особенно возросла после возобновления производства розового вина.
ЭКСПЕРТ:Чаще всего мы наливали розовое вино в зелёные бутылки, потому что у клиента не было выбора, ему нужно было обеспечивать поставки. Так что это вино на полках магазинов выглядело как белое: вы не можете распознать розовое вино в тёмной бутылке.
Эти бутылки встречаются реже, но стоят дороже: из-за резко подскочивших цен на газ, который необходим для производства стекла, их стоимость за год поднялась на 30 процентов.
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