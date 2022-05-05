Le Monde: инфляция на продукты во Франции идёт в ритме крещендо

Во Франции цены на продукты постоянно растут, в апреле инфляция составила в среднем 3%, пишет Le Monde. При этом сказалась на этом процессе не только ситуация на Украине, но и предшествовавший этому рост цен на энергоносители, упаковочный материал, зерновые, масло и транспорт.
«Вальс ценников ускорился», — пишет Le Monde об инфляции во Франции. Дорожают макароны, растительное масло, мука, бифштексы, кофе, сливочное масло, курица, крупа — этот список всё расширяется. «Инфляция идёт в ритме крещендо», — говорят эксперты: в апреле она достигла в среднем 3% на продовольственные товары, тогда как в марте этот показатель составлял лишь 1,73%.
По опубликованным данным, больше всего подорожали макароны — за год на 15,3%. За ними идут замороженные бифштексы — на 11,3%. Почти такой же показатель у муки и 10% — у растительного масла. С трудом можно найти товары, на которые цена не росла, а уменьшалась. Например, это было характерно для варёного окорока — он стал дешевле на 1,3% за этот год.
Автор статьи напоминает, что в конце февраля завершились переговоры между производителями и продавцами, которые зафиксировали тарифы на национальные продукты. При этом ситуация на Украине лишь усилила эффект от роста цен на нефть, газ, зерновые, растительное масло, транспорт, упаковочные материалы. В случае с Францией к этому добавляется падёж животных от птичьего гриппа, что сказывается на снижении производства курятины и яиц.
Государство анонсировало план по исправлению ситуации: например, оно планирует снова провести торговые переговоры между производителями и продавцами продуктов, в частности, чтобы пересмотреть закупочные тарифы, пишет Le Monde.
Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, восстанавливается грузовое и пассажирское сообщение с освобождёнными регионами, заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.
В Канаде заявили, что военные инструкторы не проводили обучение бойцов нацбатальона «Азов» или других украинских экстремистских организаций в рамках небоевой операции Unifier по подготовке военнослужащих ВСУ.
Литовский европарламентарий Виктор Успасских выразил мнение, что жителям Украины, которые покинули страну, стоит оказать содействие в интеграции в странах ЕС. Об этом говорится в обращении политика к Еврокомиссии.
Предоставленные Вашингтоном Киеву разведданные привели к гибели российских офицеров, однако при этом США выступают против передачи на Украину данных о «наиболее высокопоставленных» членах военного руководства России.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил расширить скидку на железнодорожные билеты для детей в летний период. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
Официальный Киев запросил у администрации США поставок противокорабельных ракет, беспилотников с большой дальностью полёта и РСЗО, заявил в эфире NBC член палаты представителей Соединённых Штатов Джейсон Кроу.
Российская вакцина «Конвасэл» подходит для ревакцинации после прививок препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала польских агентов для ведения разведки о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений и возможности размещения там группировки российских миротворцев.
В России доминирует «стелс-омикрон», новых вариантов COVID-19 за последнее время не выявлено, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Западные медиа выбрали язык фейков и дезинформации в освещении российской военной спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский в ходе заседания комитета организации по информации.
Росмолодёжь выдвинула предложение о критериях отбора и подготовки волонтёров для работы в Луганской и Донецкой народных республиках, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал «немного странным» поведение украинского президента Владимира Зеленского, который «словно является частью спектакля» и выступает по телевидению «утром, днём и ночью».
Президент США Джо Байден уважительно отнёсся бы к решению Папы Римского Франциска посетить Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.