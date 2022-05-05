Le Monde: инфляция на продукты во Франции идёт в ритме крещендо

07:54 В Японии заявили, что не планируют немедленно отказываться от импорта российской нефти Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна не планирует немедленно отказаться от поставок российской нефти в качестве возможной санкционной меры.

07:38 В Казахстане исключили из закона «О референдуме» упоминание о первом президенте Депутаты верхней палаты парламента Казахстана в ходе заседания вернули в мажилис проект поправок в закон «О республиканском референдуме» и исключили из него упоминание о первом президенте.

07:27 У входа на вокзал в Приморье задержали мужчину с боеприпасами Транспортная полиция задержала в Уссурийске местного жителя, который попытался проникнуть в здание железнодорожного вокзала с оружием и боеприпасами.

07:09 В Крыму сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, восстанавливается грузовое и пассажирское сообщение с освобождёнными регионами, заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

07:01 Китай вывел на орбиту восемь спутников дистанционного зондирования Земли Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила об успешном выводе на орбиту восьми спутников дистанционного зондирования Земли.

06:42 В Канаде опровергли данные об обучении бойцов украинского нацбатальона «Азов» В Канаде заявили, что военные инструкторы не проводили обучение бойцов нацбатальона «Азов» или других украинских экстремистских организаций в рамках небоевой операции Unifier по подготовке военнослужащих ВСУ.

06:30 В Европарламенте напомнили о проблемах трудоустройства украинских беженцев в ЕС Литовский европарламентарий Виктор Успасских выразил мнение, что жителям Украины, которые покинули страну, стоит оказать содействие в интеграции в странах ЕС. Об этом говорится в обращении политика к Еврокомиссии.

06:19 РИА Новости: в помещениях «Азовстали» боевики могут удерживать более 200 граждан В подземных помещениях «Азовстали» в Мариуполе украинские боевики могут удерживать более 200 мирных граждан, заявил представитель штаба операции по освобождению предприятия.

06:09 NYT: предоставленные Киеву разведданные США способствовали убийству российских военных Предоставленные Вашингтоном Киеву разведданные привели к гибели российских офицеров, однако при этом США выступают против передачи на Украину данных о «наиболее высокопоставленных» членах военного руководства России.

06:00 В России предложили расширить детские льготы на поезда в летний период Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил расширить скидку на железнодорожные билеты для детей в летний период. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

05:41 Украина обратилась к США за противокорабельными ракетами и РСЗО Официальный Киев запросил у администрации США поставок противокорабельных ракет, беспилотников с большой дальностью полёта и РСЗО, заявил в эфире NBC член палаты представителей Соединённых Штатов Джейсон Кроу.

05:31 Глава ФМБА Скворцова: «Конвасэл» можно применять после вакцинации другими препаратами Российская вакцина «Конвасэл» подходит для ревакцинации после прививок препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

05:11 Экономист Переславский спрогнозировал падение цен на электронику при укреплении рубля Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский опроверг мнение о том, что цены застыли на отметках, достигнутых в период обвала рубля.

05:02 Глава МИД Швеции заявила о готовности США предоставить гарантии безопасности США готовы предоставить гарантии безопасности для Швеции на период подачи и рассмотрения заявки Швеции на членство в НАТО, заявила в интервью телеканалу SVT глава МИД королевства Анн Линде.

04:45 РИА Новости: Украина вербовала поляков для ведения разведки в Приднестровье Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала польских агентов для ведения разведки о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений и возможности размещения там группировки российских миротворцев.

04:28 В Эквадоре в море потерпел крушение самолёт полиции В море в эквадорской провинции Эсмеральдас потерпел крушение полицейский самолёт с шестью пассажирами и членами экипажа на борту.

04:08 Американский сенатор Пол назвал власти США главными распространителями дезинформации Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол назвал правительство США главным распространителем дезинформации в истории.

03:52 Посольство России призвало США отказаться от контрпродуктивного санкционного курса Местные чиновники в США признали, что антироссийские санкции в энергосекторе приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

03:42 В Сахалинской области поручили усилить безопасность образовательных учреждений Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил усилить безопасность образовательных учреждений региона на фоне трагедии в Ульяновской области.

03:27 В Роспотребнадзоре сообщили о доминировании в России «стелс-омикрона» В России доминирует «стелс-омикрон», новых вариантов COVID-19 за последнее время не выявлено, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

03:10 Дипломат России при ООН Стржижовский указал на фейки Запада по спецоперации на Украине Западные медиа выбрали язык фейков и дезинформации в освещении российской военной спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский в ходе заседания комитета организации по информации.

03:02 ЦБ Бразилии обновил максимум по ключевой ставке Комитет по монетарной политике Центробанка Бразилии повысил ставку до пятилетнего максимума на фоне «ухудшения внешней обстановки».

02:40 Глава Минэкономики ФРГ допустил дефицит бензина из-за эмбарго на российскую нефть Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире RTL Direkt допустил возможный дефицит бензина в стране из-за эмбарго на нефть из России.

02:32 Росмолодёжь предложила критерии отбора волонтёров для работы в Донбассе Росмолодёжь выдвинула предложение о критериях отбора и подготовки волонтёров для работы в Луганской и Донецкой народных республиках, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

02:11 РБК: в Минфине предложили изменить распределение налога на прибыль по регионам России В Минфине готовят внесение изменений в систему распределения налога на прибыль по регионам компаний, имеющих филиалы.

02:04 АР: задержанный премьер Виргинских Островов может быть выпущен под залог в $500 тысяч Задержанный по обвинению в незаконном обороте наркотиков и отмыванию денежных средств премьер-министр Британских Виргинских Островов Эндрю Фэхи может быть освобождён под залог в $500 тыс.

01:43 «Реал» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов спустя четыре года Мадридский «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов в третий раз в истории.

01:43 Псаки допустила возможность введения санкций против патриарха Кирилла Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила возможности введения санкций против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла со стороны США.

01:30 Посольство США в Гаване возобновило выдачу иммиграционных виз спустя несколько лет Посольство США в Гаване сообщило о возобновлении обработки заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы и планирует расширить оказание консульских услуг.

01:14 Пушилин сообщил о посещении Турчаком и Кириенко освобождённых территорий Донбасса Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетили освобождённые территории Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

01:00 Кадыров сообщил об освобождении Светличного в Донбассе Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Светличное силами чеченских бойцов совместно с подразделениями ЛНР и Минобороны России.

00:41 В США заявили, что не будут менять стратегию в отношении России и Украины накануне 9 мая В преддверии Дня Победы США не станут менять свою стратегию в отношении России и Украины, заявил глава пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс.

00:36 «Реал» обыграл «Ман Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов Испанский «Реал» в дополнительное время одержал победу над английским «Манчестер Сити» во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

00:31 Экс-президент Бразилии: Зеленский ведёт себя немного странно, он «словно часть спектакля» Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал «немного странным» поведение украинского президента Владимира Зеленского, который «словно является частью спектакля» и выступает по телевидению «утром, днём и ночью».

00:27 The Guardian: в Китае распорядились провести «стресс-тест» на случай введения санкций Власти Китая обратились к правительственным ведомствам с просьбой провести «стресс-тест» на случай введения против страны аналогичных антироссийским санкций.

00:23 Стала известна дата боя между Бетербиевым и Смитом-младшим Официально анонсирован боксёрский поединок между чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и американцем Джо Смитом — младшим.

00:07 Псаки: Байден с уважением отнёсся бы к решению Папы Римского переговорить с Путиным Президент США Джо Байден уважительно отнёсся бы к решению Папы Римского Франциска посетить Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

23:56 Депутат Аксаков заявил о минимальном влиянии санкций Запада на курс рубля Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду») заявил о минимальном влиянии санкций Запада на курс рубля.

23:56 Концерт оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева пройдёт 5 мая в Оренбурге Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева пройдёт 5 мая в Оренбурге.

23:55 Аналитик Юшков прокомментировал планы Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал планы Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть.

23:51 Глава МИД Эстонии: Евросоюзу нужно начать готовить седьмой пакет санкций против России Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс считает, что Евросоюзу пора уже приступать к подготовке седьмого пакета санкций против России, тогда как работа над шестым ещё не завершена.

23:39 Сенников: встреча между «Локомотивом» и «Краснодаром» получилась очень напряжённая Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал поражение команды от «Краснодара» в перенесённом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

23:35 Командование МКС передали российскому космонавту Артемьеву Командование Международной космической станцией (МКС) передали космонавту «Роскосмоса» Олегу Артемьеву.

23:27 Крамер возглавит сборную Италии по лыжным гонкам Бывший главный тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер стал наставником сборной Италии.

23:25 Псаки: США делают всё возможное, чтобы усилить Украину «на поле боя и на переговорах» Соединённые Штаты будут делать всё возможное, чтобы Украина стала сильнее на поле боя и за столом переговоров, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

23:25 Актёр Рейнхардт рассказал о съёмках в многосерийном фильме «Диверсант. Идеальный штурм» Швейцарский актёр Филипп Рейнхардт рассказал о съёмках в многосерийном фильме «Диверсант. Идеальный штурм».

23:24 Врач Осипов дал советы на майские праздники Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.

23:24 Аналитик Пикин высказался о перспективах экспорта российской нефти Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказался о перспективах экспорта российской нефти.

23:24 Опрос: 7% россиян взяли отпуск между майскими праздниками Сайт kp.ru провёл опрос, согласно которому 7% россиян взяли отпуск между майскими праздниками.