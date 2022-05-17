BFM TV: инфляция вынуждает французов закупаться в дисконтах

На фоне выросшей стоимости жизни всё больше французов предпочитают покупать продукты питания по скидкам, передаёт BFM TV. Магазины-дисконты отмечают рост посещаемости и уменьшают наценку для сохранения низких цен, делая ставку на возросшие объёмы продаж.

В отделах этого магазина-дисконта покупатели охотятся за товарами по выгодной цене. Ради них некоторые отказываются от походов в другие супермаркеты.

ФРАНЦУЖЕНКА: В больших магазинах мы покупаем, но всё меньше. Раньше я нечасто здесь бывала, но в нынешней ситуации привыкла.

ФРАНЦУЗ: Это привычка, которая появилась с ростом цен, стоимости жизни. Так что, очевидно, мы пытаемся найти, где подешевле.

Некоторые эксперты видят в таком наплыве покупателей последствия вызывающей тревогу экономической ситуации, возникшей из-за кризиса на Украине и пандемии коронавируса.

ОЛИВЬЕ ДОВЕ, журналист и экономический обозреватель: Когда потребителя беспокоит экономика и рост цен, ему необходимо «убежище», то есть он переключается на бренды, которые, как он считает, больше соответствуют его покупательской способности.

Чтобы сохранить низкие цены, дисконтные магазины уменьшают наценку и делают ставку на объёмы продаж. В данный момент это выигрышная стратегия.

ЖЕРЕМИ БУРГЕН, управляющий магазином Supeco, филиала группы Carrefour: Вот уже несколько недель мы видим, что к нам приходят новые люди. У нас выросла посещаемость. На фоне экономического спада нам выгодно привлекать новых покупателей.

С марта по апрель основные дисконтные магазины посетило в среднем примерно на 400 тысяч покупателей больше, (чем раньше. — ИноТВ).