Das Erste: немецкие продовольственные объединения предупредили о нехватке продуктов

В случае дальнейшего роста цен на продовольствие Германия может столкнуться с нехваткой продуктов питания, пишет Das Erste, ссылаясь на слова главы объединения немецкой продовольственной индустрии Кристиана фон Бетичера. Как отмечает издание, эксперты предостерегают, что ряд важных продуктов, таких как молоко и хлеб, могут продолжить дорожать.

Объединение немецкой продовольственной индустрии предупредило о возможной нехватке продуктов питания в ФРГ, пишет Das Erste. «В определённый момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить», — приводит издание слова главы объединения Кристиана фон Бетичера.

В этой связи Бетичер обратился к министру сельского хозяйства ФРГ Джему Оздемиру, призвав его «переключиться с программы зелёных на настоящий кризис-менеджмент». По мнению Бетичера, в нынешних условиях Германии будет неразумно отказываться от 10% посевных площадей, а также сокращать сельскохозяйственную активность ещё на 20%.

Кроме того, немецкие продуктовые объединения предупредили о том, что цены на молоко и хлеб могут вырасти ещё сильнее, пишет Das Erste. По словам председателя объединения немецкой молочной промышленности Бьорна Бёргегрманна, цены на молоко могут вырасти на 20%, а на молочные продукты на 30%.

По словам председателя благотворительной организации Diakonie Deutschland Марии Логайде, многим людям уже не хватает зарплаты на то, чтобы обеспечивать себя продуктами на весь месяц, заботясь при этом о закупках всего необходимого для семьи. В связи с этим организация призвала правительство усилить меры социальной поддержки.