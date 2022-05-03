ZDF: глава МВД Германии советует немцам держать дома аварийные запасы на случай кризиса

По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, гражданам стоит принять меры предосторожности на случай кризиса, сообщает немецкий телеканал ZDF. Фезер рекомендует немцам иметь дома запас продовольствия, медикаментов и предметов гигиены — это может оказаться полезно, если, например, долго не будет электричества.
На фоне боевых действий на Украине федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер советует гражданам принять меры предосторожности на случай кризиса, сообщает немецкий телеканал ZDF.
«Подумайте, например, о кибератаках на критически важную инфраструктуру», — призывает Фезер. По её словам, «если электричество действительно отключится на относительно продолжительное время или повседневная жизнь будет ограничена каким-либо другим образом, тогда определённо имеет смысл иметь дома аварийный запас».
В то же время министр подчеркнула важность гражданской обороны, за которой она видит «высокий приоритет»: «Мы должны идти в ногу со временем, чтобы справиться с многочисленными кризисами — пандемиями, климатическими последствиями, опасностью войны». По её словам, нужно изучить, какие защитные меры необходимы. Это касается не только технических вопросов, «но и поставок продовольствия, лекарств или медицинских материалов». В этом контексте Фезер ссылается на список, опубликованный Федеральным управлением гражданской обороны.
В случае стихийного бедствия, такого как наводнение, отключение электроэнергии или ураган, существует риск того, что продовольствие будет трудно достать, пишет Федеральное управление гражданской обороны в своём «Руководстве по готовности к чрезвычайным ситуациям и правильным действиям в чрезвычайных ситуациях». Цель соответствующих приготовлений состоит в том, чтобы иметь возможность прожить 10 дней без необходимости ходить за покупками. Однако делать запасы или нет — это исключительно личное решение каждого, никаких обязательных предписаний тут быть не может.
В информационной брошюре федерального ведомства также содержится контрольный список других предметов, которые должны присутствовать в домашнем хозяйстве. В нём перечислены, в том числе, лекарства, которые должны быть в домашней аптечке, предметы гигиены и упакованный аварийный набор вещей.
Как отмечает телеканал ZDF, Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях было основано в 2004 году как центральный организационный элемент гражданской безопасности в Германии.
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