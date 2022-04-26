Washington Post объяснила американцам причины стремительного роста цен на продукты

В тревожном скачке цен на продовольствие в США могли убедиться все американские покупатели, однако этот рост во многом обусловлен четырьмя неочевидными причинами, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, к такому развитию событий привёл продовольственный кризис, вызванный конфликтом на Украине, мощная вспышка птичьего гриппа, засуха в Калифорнии и пробки на границе с Мексикой.

Бюро трудовой статистики США сообщило, что в этом месяце цены почти на все категории продуктов питания выросли на величины, невиданные с начала 1980-х годов. При этом в тревожном скачке цен могли убедиться все покупатели, пишет The Washington Post.

Большинство потребителей также в курсе, что причиной такого положения дел стала нехватка работников, рост издержек на топливо и вызванные пандемией проблемы в цепочках поставок. Вместе с тем в последние недели проявили себя и некоторые другие факторы, которые привели к росту средних чеков на продукты. Всего газета насчитала четыре скрытые причины резкого скачка цен на продовольствие.

Ввод российских войск на Украину

Конфликт на Украине оказывает огромное влияние на стоимость продовольствия в США, особенно на цены на кукурузу. В начале этой недели фьючерсы на кукурузу на Чикагской срочной товарной бирже превысили $8 за бушель, что стало рекордным показателем почти что за десять лет.

Причины такого развития событий носят комплексный характер. Пытаясь ограничить скачок цен на бензин, администрация президента США Джо Байдена сообщила, что этим летом разрешит продажу бензина с высоким содержанием этанола, что обычно не допускается, так как такое топливо наносит большой урон экологии. Хотя эта мера и снизит цены на бензоколонках, она способствует росту цен на продовольствие.

Дело в том, что для производства этанола используется как раз кукуруза. В обычной же ситуации кукуруза идёт на производство потребительских товаров и на откорм животных. Учитывая же, что 60% связанных со скотоводством издержек приходятся как раз на корма, эксперты ожидают повышения цен на говядину, свинину, птицу и даже на кое-какие виды рыбы.

Кроме того, стремительный рост цен на удобрения, вызванный событиями на Украине, также, скорее всего, приведёт к увеличению цен на мясо, ведь удобрения являются важным источником углекислого газа, который применяется при оглушении животных перед забоем.

Тем не менее не исключено, что влияние этих факторов будет ослабевать: многие американские фермеры, которые планировали отказаться от высадки кукурузы в этом году из-за цен на удобрения, могут передумать, чтобы побольше заработать.

Птичий грипп

В США наблюдается самая мощная с 2015 года вспышка птичьего гриппа, которая привела к резкому скачку цен на курицу и индейку, а также к ещё более заметному росту цен на яйца.

По словам отраслевого аналитика Wells Fargo Кортни Шмидт, производители потеряли или вынуждены были убить 29 млн птиц, около 75% которых — это курицы-несушки. Она также отметила, что с ноября цены Министерства сельского хозяйства США на яйца выросли втрое, а цены на грудки индейки находятся на рекордно высоком уровне.

Апрель и май — это пиковые месяцы в плане распространения птичьего гриппа, так как миграционные маршруты диких птиц пролегают через районы США, изобилующие птицефабриками. При этом фермы, производящие яйца, как правило, страдают даже больше тех, которые выращивают птицу на убой, так как плотность птиц на квадратный метр там гораздо выше.

Шмидт сообщила, что фермеры извлекли тяжёлые уроки из последней крупной вспышки и ввели новые меры биозащиты, однако сейчас «ситуация оказалась немного хуже, чем ожидалось», добавив, что думает, что период повышенных цен продлится до конца года.

Калифорнийская засуха

Федеральное правительство управляет системой плотин, водохранилищ и каналов в Калифорнии, которые покрывают нужды штата в сельском хозяйстве и питьевой воде. Органы водоснабжения заключают контракты с федеральным правительством на поставки определённых объёмов воды каждый год, которое то выполняет по мере наличия ресурсов. Однако мегазасуха в штате длится уже третий год, поэтому правительство сообщило, что фермеров ему снабжать особо нечем.

В результате многие фермеры планируют сократить посевные площади — или вообще отказаться от посевной.

По словам исполнительного директора AgAmerica Lending Курта Ковингтона, при меньшем количестве воды и более высоких ценах на удобрения, рабочую силу и семена многие производители считают, что, даже если потребители будут платить больше, получить прибыль производителям может быть непросто, так как они не смогут без всяких последствий перекладывать расходы на потребителей.

«Это поиск баланса, — объяснил он. — Вы можете выставить более высокую цену, но в какой-то момент потребители перейдут на товары более низкой ценовой категории или вовсе откажутся от вашего продукта. А с уходом потребителей плоды из вашего морозильника никуда не деваются».

Пограничные пробки

Продукты, едущие в США из Мексики, на несколько дней застряли на границе, и поэтому они стали значительно дороже, особенно учитывая, что в это время года Америка сильно зависит от импорта.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ужесточил режим контроля коммерческих транспортных средств, въезжающих на территорию штата, в знак протеста против иммиграционной политики администрации Байдена. Вскоре он пошёл на попятную, но своё влияние на логистику это решение оказать успело.

Увеличение времени досмотра и проверки на границе привело к серьёзным задержкам в доставке таких продуктов, как авокадо, лаймы и помидоры. В результате цены на авокадо на крупных оптовых рынках выросли до $78 за коробку, что на $30 больше, чем в прошлом году.