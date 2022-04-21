DT: МВФ предрёк тектонические сдвиги в мировой экономической системе

Специалисты Международного валютного фонда предрекли конец эпохи глобализации, который придёт благодаря «тектоническим сдвигам» в мировой экономической системе, пишет The Daily Telegraph. По их прогнозу, Россия и Китай могут создать собственную систему, которая будет действовать в противовес Западу.

Мир может развалиться на два экономических блока — грядущим «тектоническим сдвигом» может быть положен конец эпохи глобализации. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда, пишет The Daily Telegraph.

Специалисты из МВФ выразили опасения, что после западных антироссийских санкций Россия и Китай могут создать свою финансовую систему, которая будет действовать в противовес Западу. Западные страны отключили российские банки от системы SWIFT, и на помощь пришёл китайский UnionPay, пытаясь заменить Visa и Mastercard.

В итоге главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша считает, что в нынешней ситуации вырастают риски фрагментации мировой экономики на геополитические блоки со своими технологическими стандартами, трансграничными платежами и резервными валютами. И такие «тектонические сдвиги» приведут к серьёзным экономическим последствиям: они несут в себе большой вызов для системы, которая управляла международными и экономическими отношениями последние 75 лет.

В МВФ считают, что рост мировой экономики в этом году составит лишь 3,6%, тогда как в прошлом году он был 6,1%. И наибольшее падение будет у Германии, Италии и России, а Великобритания будет расти быстрее, чем еврозона. Связано это с тем, что экономика Италии и Германии зависит от импорта российского газа. И если российской экономике эксперты предрекают падение на 8,5%, то на втором месте — страны ЕС.

Эксперты отмечают, что спецоперация России прибавилась к серии предыдущих кризисов, которые ударили по глобальной экономике за прошлые годы. «Как волны землетрясения, последствия будут распространяться дальше и глубже по рынкам товаров, торговым и финансовым связям. Россия — крупный поставщик нефти, газа, металлов и — вместе с Украиной — пшеницы и кукурузы», — приводит The Daily Telegraph мнение экономистов.