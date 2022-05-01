Handelsblatt: эксперты ждут дальнейшего роста цен на продукты в Германии
На фоне санкций Запада спрос на евро значительно снизился, а предложение от экспортеров остается стабильно высоким, поэтому евро стабильно слабеет к рублю. Такое мнение выразил директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.
Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей газа из России только при условии отключения промышленных предприятий весной и летом.
Ураган на территории американского штата Канзас привёл к тому, что более 15 тысяч человек оказались без электричества.
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 в Индии. Об этом информирует Геологическая служба США.
За минувшие сутки лесопожарные службы в России потушили 162 лесных пожара на площади почти 20 тыс. га. Об этом заявили в Авиалесоохране.
Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о досрочном чемпионстве команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Соединённые Штаты пытаются убедить весь мир в «военных преступлениях» России на Украине, однако в случае со своими проступками стараются уйти от ответственности.
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о соперничестве с московским «Динамо» за чемпионство Российской премьер-лиги (РПЛ).
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал четвёртое подряд чемпионство «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В суперфинале «Локобаскет — Школьная лига» приняли участие 42 команды.
«Стелс-омикрон» является самым заразным вариантом коронавируса за всё время пандемии. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
В рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести полное эмбарго на поставки нефти из России.
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о конфликте между комментатором Константином Геничем и нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о будущем своих клиентов.
Организатор проекта «Локобаскет — Школьная лига» Дмитрий Поспелов поделился мыслями о Суперфинале всероссийского чемпионата «Локобаскет — Школьная лига».
Правительство и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае поставки российского газа в страну прекратятся.
Сильный дождь вызвал наводнение в столице Грузии, затоплена набережная в Тбилиси и улицы города.
Совет Безопасности ООН осудил недавние взрывы в афганских городах и призвал привлечь к ответственности их исполнителей, организаторов и спонсоров. Об этом говорится в заявлении Совбеза.
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о победе санкт-петербургского клуба на чемпионате России в сезоне-2021/22.
Грузия не просит расширения военной помощи со стороны США, но нуждается в большей политической поддержке от Вашингтона, заявила американской газете The Hill грузинский президент Саломе Зурабишвили.
Российский комментатор Константин Генич высказался о конфликте с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Санкт-петебургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22.
Украинские боевики территориальной обороны в Николаеве проводят карательные рейды для проверки местных жителей на наличие у них «признаков пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации» российским военнослужащим и силам республик Донбасса. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении восьми гражданских лиц из-за обстрелов населённых пунктов со стороны украинских военных.
Соединённые Штаты оказывают давление на европейские страны по вопросу оказания помощи Украине. Об этом в беседе с RT заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.
Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян высказался о конфликте между комментатором Константином Геничем и нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с контрактом главного тренера команды Сергея Семака.
Американская актриса Анджелина Джоли, которая также является спецпосланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), прибыла во Львов, пишет The Washington Post.
Полиция Молдавии установила человека, который рассылал гражданам республики фейковые приказы о явке «на мобилизационные учения».
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о продлении контракта после завоевания четвёртого подряд чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Российский комментатор Константин Генич жёстко ответил нападающему «Зенита» Артёме Дзюбе.
За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 18 849 человека, в том числе 2359 детей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле населённого пункта Стаханов со стороны украинских военных.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о четвёртом подряд чемпионстве в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлёв.
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём споре с российским комментатором Константином Геничем.
Следственный комитет России опубликовал видео задержания в Чите мужчины, который несколько часов удерживал в квартире трёхлетнего ребёнка.
Санкт-петебургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22.
ХАМАС пригрозил Израилю, что выпустит по стране 1111 ракет «в защиту Иерусалима». Об этом заявил лидер движения Яхья Синвар во время встречи с палестинскими деятелями в секторе Газа.
Санкт-петербургский «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл четвёртое подряд чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на вооружение. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22.
Киевские власти готовят провокацию с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения армии России. Вблизи Цуповки в Харьковской области ВСУ установили артиллерийские орудия для удара в ходе эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении.
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал четвёртое подряд чемпионство санкт-петербургской команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Украинские военные 29 апреля нанесли ракетный удар по жилому дому в Пологовском районе города Орехова Запорожской области, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук появился в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петебургским «Зенитом» (1:3).
Украинские военные заминировали дамбу Николаевского водохранилища в городе Марганец Днепропетровской области с целью последующего взрыва и обвинения российской стороны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Санкт-петебургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил российские власти за меры поддержки проживающих в Донбассе ветеранов Великой Отечественной войны.
Западные компании, которые покидают рынок России, вынуждены «играть с огнём» и нести большие убытки из-за «болезненного выхода» из российских проектов, пишут обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис.