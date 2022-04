Почувствуют все — Guardian о росте цен на продукты в связи прекращением Индонезией экспорта пальмового масла

В феврале этого года стоимость растительных масел на мировом рынке уже подскочила до рекордной отметки из-за перебоев с поставками подсолнечного масла на фоне обострения конфликта на Украине. А недавнее решение властей Индонезии, которая раньше обеспечивала больше половины мировых поставок пальмового масла, ввести запрет на его экспорт вызывает у экспертов ещё больше беспокойства в связи с угрозой глобального роста цен на продукты питания, пишет The Guardian.

Запрет на экспорт пальмового масла, который решили ввести власти Индонезии, вызывает у экспертов серьёзное беспокойство в отношении дальнейшего роста мировых цен на продукты питания. Они предупреждают, что последствия решения крупнейшего в мире производителя пальмового масла приостановить поставки этого ингредиента, который широко используется при производстве продуктов питания, косметики и чистящих средств, ощутят на себе жители практически каждой страны, сообщает The Guardian.



«Решение Индонезии повлияет на доступность не только пальмового масла, но и других растительных масел во всём мире», — заявил Джеймс Фрай, председатель консалтинговой компании LMC International. На рынке уже и так ощущается дефицит основных видов растительного масла, используемых для приготовления пищи, включая соевое, подсолнечное и рапсовое, из-за неблагоприятных погодных условий и негативных последствий обострения конфликта на Украине, поясняется в статье.



Ожидается, что цены на другие пищевые масла ещё больше вырастут в связи с тем, что Индонезия неожиданно объявила о запрете на экспорт из страны пальмового масла, предупреждают эксперты. Такое решение создаст дополнительную нагрузку на чувствительных к затратам потребителей в Азии и Африке, уже заметно пострадавших от более высоких цен на топливо и продукты питания, пишет The Guardian.



Доля пальмового масла, которое используется сейчас при производстве огромного количества различной продукции — от выпечки и основы для жарки до косметики и чистящих средств, — составляет почти 60% от общего объёма мировых поставок растительного масла. При этом на Индонезию, которая является его крупнейшим производителем, приходится около трети всего экспорта растительного масла, поясняется в статье.



Однако власти этой страны неожиданно ввели запрет на экспорт пальмового масла с 22 апреля и вплоть до дальнейшего уведомления, пытаясь благодаря этому сдержать рост цен на внутреннем рынке. И это происходит в тот момент, когда поставки других видов растительного масла также сократились: соевого масла стало меньше из-за засухи в Южной Америке, рапсового — из-за катастрофически низких урожаев в Канаде, а подсолнечного — из-за обострения конфликта на Украине, отмечается в статье.



В связи с этим и мировые цены на растительное масло за последние полгода уже выросли более чем на 50% на фоне сокращения экспорта, вызванного нехваткой рабочей силы в Малайзии и сильными засухами в Аргентине и Канаде, которые считаются крупнейшими экспортёрами соевого и рапсового масла соответственно.



Покупатели очень надеялись, что ситуацию исправит новый урожай подсолнечника на Украине, но из-за разразившегося там кризиса эти поставки тоже оказались прерваны, поясняет The Guardian. В результате цены на подсолнечное и другие растительные масла также подскочили до рекордной отметки.



Это вынудило импортёров делать ставку на пальмовое масло. Однако запрет экспорта из Индонезии нанёс «двойной удар» по покупателям, подчеркнул Атул Чатурведи, глава торгового отдела Индийской ассоциации производителей растворителей (SEA). По его прогнозам, такие крупные импортёры, как Индия, Бангладеш и Пакистан, теперь попытаются макисмально нарастить закупки пальмового масла из Малайзии.



Однако эта страна, которая занимает второе место в мире по производству пальмового масла, не сможет полностью компенсировать дефицит, созданный на рынке Индонезией, предупредил Чатурведи. По статистике, на Малайзию приходится 31% от общего объёма мировых поставок пальмового масла, в то время как доля Индонезии раньше достигала 56%, поясняется в статье.



При этом Индия обычно получала из Индонезии почти половину всего импортируемого пальмового масла, а Пакистан и Бангладеш — до 80%, сообщает The Guardian. «Никто не сможет компенсировать потерю индонезийского пальмового масла. Каждая страна пострадает от этого», — предупредил в этой связи Рашид Джанмохд, председатель Пакистанской ассоциации производителей пищевого масла (PEORA).



Кроме производства продуктов питания, пальмовое масло также используется в качестве сырья для биодизельного топлива. В Индонезии и Малайзии действует требование об обязательном смешивании биодизеля с определённым количеством пальмового масла, в пропорции 30% и 20% соответственно, и власти этих стран в прошлом месяце заявили, что по-прежнему будут придерживаться этих правил, несмотря на рост цен на пальмовое масло, говорится в статье.



Между тем малазийская группа компаний по производству пальмового масла, поддерживаемая государством, призвала приостановить или сократить использование пищевого масла в качестве биотоплива, чтобы можно было обеспечить его достаточные запасы для использования при производстве продуктов питания. Её представители также предупрели о возможном дефиците и о кризисе с поставками после решения Индонезии запретить экспорт пальмового масла, заключает The Guardian.