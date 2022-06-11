Хрестоматийный пример корыстного лицемерия — American Conservative о попытке США «сплотить» мир против России

С самого начала всемирная антироссийская коалиция под эгидой США казалась шаткой и вялой, а со временем ситуация лишь усугубилась, считает эксперт по внешней и оборонной политике в Институте Катона Тед Карпентер. Как пишет он в статье для The American Conservative, американские лидеры переоценили и свои рычаги воздействия на страны за пределами геополитической орбиты Вашингтона, которые видят в позиции США против Москвы хрестоматийный пример корыстного лицемерия.

Администрация Байдена относится к России как к изгою на мировой арене и хочет, чтобы мировое сообщество сплотилось вокруг Вашингтона и вынудило Кремль вывести войска с Украины, однако успех оказался неполным. Как пишет старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Карпентер, критику в адрес России найти нетрудно, но что касается прямого осуждения, а тем более поддержки позиции НАТО, что конфликт ничем не спровоцирован, а вина всецело лежит на Москве, то тут правительства всего мира колеблются.

Как пишет эксперт в статье для The American Conservative, ещё меньше эти страны горят желанием поддерживать жёсткие санкции под эгидой США. За вычетом НАТО и рассеянных по Азии американских союзников никакой поддержкой санкции не пользуются. Так было ещё в первый месяц конфликта, а с тех пор проявилось ещё отчетливее. Уолтер Рассел Мид из Гудзоновского института считает, что Вашингтону не удалось расширить антироссийскую коалицию, а поддержка ограничилась сетью традиционных союзников США: «Запад никогда не был столь сплочён. Но редко когда был столь же одинок. Союзники по НАТО, а также Австралия и Япония, едины в своем отвращении к путинской кампании и сообща ввели самые решительные санкции со времён Второй мировой. Зато остальной мир их не поддержал».

Первые тревожные звоночки зазвучали 2 марта 2022 года, когда Генеральная Ассамблея ООН осудила Россию и призвала к немедленному выводу российских вооруженных сил. За резолюцию проголосовала 141 страна, и, как подчёркивали американские чиновники, лишь пять проголосовали против. Однако неожиданно целых 35 стран, в том числе 17 африканских, предпочли воздержаться, хотя проголосовать в пользу США им ничего не стоило. Резолюция была чисто символической и ни к каким конкретным действиям не обязывала, однако многие страны Азии, Большого Ближнего Востока и чёрной Африки Вашингтоном пренебрегли.

По мнению автора материала, африканские страны не видят для себя особенной выгоды в поддержке Запада. Хотя Вашингтон утверждает, что отражение российской «агрессии» необходимо для сохранения «либерального миропорядка, основанного на правилах», правительства и народы Африки видят ситуацию иначе. Даже часть Латинской Америки и та отказалась вести экономическую войну с Россией. Больше всего антироссийскую стратегию США омрачают Бразилия и Мексика, поскольку эти страны являются крупнейшими политическими и экономическими игроками в регионе.

Не сулит США ничего хорошего и то, что в стороне от противостояния Запада с Россией остались Китай и Индия. Правда, вместо явной поддержки лидеры КНР старательно придерживаются в целом нейтрального курса с небольшим уклоном в сторону России. Но главное — Пекин и Нью-Дели наотрез отказываются вводить против Москвы экономические санкции.

Как заключает автор статьи, международное возмущение российскими действиями на Украине администрация Байдена явно переоценила, а учитывая долгий список вторжений самого Запада в суверенные страны, включая Сербию, Ирак и Ливию, неудивительно, что другие правительства видят в его позиции против Москвы хрестоматийный пример корыстного лицемерия. Кроме того, американские лидеры переоценили и свои рычаги воздействия на страны за пределами геополитической орбиты Вашингтона.

«Это должно отрезвить руководство страны, но пока не похоже, что администрация и Госдепартамент поумнели. Наоборот, заносчивости и ощущения всевластия Вашингтону не занимать», — констатирует Тед Карпентер.