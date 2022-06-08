Le Figaro: у России «комплекс осаждённой крепости», и не нужно подпитывать его санкциями

Санкции всегда в истории оказывались контрпродуктивными, пишет Le Figaro, поэтому и в отношении России они сейчас не нужны. Но при этом, по словам автора статьи, Запад должен помогать Украине оружием и напоминать России о её добром предназначении развивать Сибирь.

Если в первые дни спецоперации в Донбассе российские СМИ в основном давали информацию именно про неё, то теперь они зачастую сыплют нападками на Запад, который обвиняется в попытках уничтожить Россию, пишет Рено Жирар в своей статье для Le Figaro. Поэтому если 24 февраля Россия представляла себя искоренителем нацизма, то теперь она считает себя жертвой войны, которую Запад тайком ведёт против неё.

При этом автор статьи настаивает, что именно Россия первой начала боевые действия, но, по его словам, российские СМИ подразумевают, что это Запад за всё в ответе, потому что стремится ослабить Россию. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия за всю свою историю ни на кого не нападала. И это правда в той части, признаёт автор статьи, что ей приходилось противостоять нападению поляков, шведов, французов, немцев.

Однако, по его словам, Песков забыл про «захват восточной части Польши 17 сентября 1939 года», а также про советско-финскую войну. Кроме того, Рено Жирар припоминает России танки, которые отправились наводить порядок в Берлине в 1953 году, в Будапеште — в 1956 году, в Праге — в 1968 году, а также Будапештский меморандум.

Автор статьи считает, что русскому народу нужно напомнить, что Западная Европа не ведёт войну против России и не хочет этого. Когда Макрон пригласил Путина на ужин в 2019 году, у них были разногласия по поводу Сирии и Украины, но они не были противниками. Путин был для Макрона потенциальным партнёром, чтобы создать «Европу от Лиссабона до Владивостока». Франция тогда делала всё, чтобы Россия не ушла к Китаю.

И Ангела Меркель перед своим уходом приехала в Москву, чтобы попрощаться с Путиным. Он был для неё трудным партнёром, отмечает автор статьи, но они вместе строили «Северный поток — 2». США были против этого проекта, но Джо Байден даже снял американский протест в качестве жеста доброй воли.

По словам автора статьи, открыто и без какой-либо агрессии Франция, Германия и Италия наращивали свою торговлю с Россией. При этом журналист считает, что они небезосновательно ввели против России санкции после присоединения Крыма, поскольку «соглашения нужно соблюдать».

И сейчас отправку оружия Украине автор статьи не считает участием Запада в войне против России, поскольку, по его словам, были приняты меры, чтобы это оружие не могло наносить удары по российской территории.

По словам автора статьи, хорошая дипломатия принимает во внимание чувства других. У России же «комплекс осаждённой крепости», и его не нужно подпитывать. Поэтому журналист называет ошибкой закрытие неба для самолёта Лаврова. Он отмечает, что в истории запретительные меры всегда оказывались контрпродуктивными.

Он считает, что Запад должен продолжать помогать Украине, но при этом напоминать России о её доброй судьбе, которая заключается не в том, чтобы искать конфликтов с европейскими соседями, а в том, чтобы развивать территорию Сибири. И когда Россия будет готова, пишет Рено Жирар, Запад поможет ей в этом своими технологиями и инвестициями. «Именно так и никак иначе строится долгосрочный мир на евразийском континенте», — пишет автор статьи в Le Figaro.