Меркель: Россия не использовала газ и «Северный поток — 2» как оружие

Ангела Меркель в интервью Редакционной сети Германии высказалась в защиту своего решения о строительстве «Северного потока — 2». По словам экс-канцлера, она надеялась таким образом установить прочные связи с Россией через торговлю. Кроме того, когда Россия начала свою спецоперацию на Украине, газ по балтийскому газопроводу не поставлялся, и в этом смысле Москва не использовала голубое топливо как оружие, подчеркнула Меркель.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в защиту своих решений о строительстве балтийского газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкий телеканал Das Erste. «Я верила не в изменения через торговлю, а в связь через торговлю, причём со второй по величине ядерной державой в мире», — отметила Меркель в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Однако, по её словам, это было непростое решение. «В то время тезис был такой: если «Северный поток — 2» начнёт работать, Путин прекратит поставки газа через Украину или даже нападёт на неё», — рассказала Меркель. Запад, по её словам, сделал всё, чтобы гарантировать, что газ всё же будет проходить через Украину, что позволило бы ей продолжать получать плату за транзит.

Меркель отметила, что Россия начала свою военную спецоперацию на Украине 24-го февраля, когда газ по «Северному потоку — 2» не поступал. «В этом смысле газ не был оружием», — подчеркнула Меркель.

Как напоминает Das Erste, тогда Меркель также оправдывала этот подход экономическими соображениями. «В то время немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, поскольку он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и Объединённых Арабских Эмиратов, а позднее и из США», — пояснила экс-канцлер Германии.

По её словам, присутствовала готовность использовать деньги налогоплательщиков для поддержки строительства двух терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) в Германии. «Но до последнего дня моего срока ни одна компания не построила СПГ-терминал в Германии, потому что не нашлось ни одного импортёра, который бы заранее забронировал долгосрочные мощности из-за высокой цены», — отметила Меркель.

Для Германии «Северный поток — 1» является основным трубопроводом, по которому поставляется российский газ. «Северный поток — 2» был построен для того, чтобы поставлять ещё больше российского газа в Германию. Однако после начала спецоперации России на Украине трубопровод не был введён в эксплуатацию, как планировалось, сообщает немецкий телеканал Das Erste.