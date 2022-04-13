Der Spiegel: без комментариев — Меркель отказывается отвечать на обвинения в «провальной российской политике»

Многие немецкие депутаты и в том числе однопартийцы экс-канцлера Ангелы Меркель из Христианско-демократического союза требуют, чтобы она высказалась по поводу ошибок, допущенных в отношениях с Россией во время её правления, сообщает Der Spiegel. Даже президент Украины Владимир Зеленский приглашает её к себе в страну, но бывшая глава ФРГ продолжает занимать позицию «без комментариев».

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказывается комментировать ту политику, которую она проводила в отношении России во время своего правления, несмотря на требования многих немецких депутатов, в том числе и из её собственной партии, сообщает Der Spiegel. По словам её представителя, экс-глава ФРГ не планирует делать никаких заявлений и публичных выступлений по этому поводу.

Премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер из Христианско-демократического союза заявил: «С учётом того, что мы знаем сейчас, вряд ли найдётся кто-то, кто будет отрицать, что были допущены ошибки и мы были слишком легковерными». Он призывает обсудить ситуацию. Ту же позицию занимает и заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль. Он надеется, что Меркель не будет ограничиваться позицией «без комментариев» и даст исчерпывающие объяснения. Давление на экс-канцлера усилил и украинский президент Владимир Зеленский. Он пригласил её в украинский город Бучу, чтобы она могла воочию лицезреть плоды своей «провальной политики» в отношении России.

А вот генеральный секретарь ХДС Марио Чайя призвал оставить Меркель в покое, ведь она ушла на пенсию. К тому же ранее она уже выступила против боевых действий России на Украине, назвав их «вопиющим нарушением международного права», и поддержала меры своего преемника Олафа Шольца по их остановке, напомнил он: «Таким образом она чётко дала понять, за что выступает. Этого достаточно».