Die Welt: отсутствие Меркель на политической арене осложнит Европе борьбу с кризисами

В годы своего правления Ангела Меркель отметилась способностью эффективно выступать посредником во внутриевропейских спорах, пишет Die Welt, ссылаясь на мнение эксперта Харальда Никутты. По его словам, уход Меркель может осложнить Европе жизнь, особенно на фоне значительного числа вызовов, таких как пандемия, киберпреступность, природные катаклизмы и геополитические проблемы.

2022-й год станет первым для ЕС годом без лидерства Ангелы Меркель, пишет Die Welt. Как отмечает сотрудник консалтингового агентства Control Risks Харальд Никутта, Меркель внесла большой вклад в решение общеевропейских вопросов и выступала посредником во многих спорных ситуациях, а теперь странам — членам ЕС будет труднее находить консенсус.

По мнению Никутты, сейчас в Европе нет политика, который принял бы на себя роль Меркель. «Эммануэль Макрон и Марио Драги имеют проблемы в своих странах. Находить компромиссы между странами-членами и быстро реагировать на глобальные изменения будет трудно», — приводит издание слова эксперта. Как следствие, геополитическим амбициям ЕС будет нанесён удар, считает Никутта.

При этом Европа сейчас подвержена целому ряду рисков, предупреждает Никутта: основным из них является пандемия коронавируса, которая, в свою очередь, провоцирует социальную нестабильность, поляризацию в обществе, радикализацию и политическое насилие. Ещё одним опасным вызовом становится киберпреступность, причём имеющая под собой как финансовые, так и политические мотивы. Дополнительной проблемой может стать климат, отмечает Die Welt. Согласно данным ООН, глобальные изменения климата привели к тому, что в последние 50 лет количество природных катаклизмов возросло в пять раз.

Глобальная геополитическая обстановка также несёт в себе риски: по мнению Никутты, хаотичный вывод войск США из Афганистана стал знаком того, что мир движется к новому геополитическому порядку с непредсказуемым концом. При этом остаётся неясным, кто способен претендовать на лидерство, как далеко могут зайти те или иные игроки, или что случится с основанным на правилах мировым порядком. Никутта считает, что сейчас для держав-претендентов повышаются стимулы «прощупать границы», что, в свою очередь, может привести к региональным конфликтам.