ZDF: Шольц «вспомнил» о Европе спустя 75 минут своей первой речи в бундестаге

Впервые выступив с речью в бундестаге, новый канцлер Германии Олаф Шольц поставил перед своей правительственной коалицией «Светофор» высокие цели, отмечает немецкий телеканал ZDF. При этом о важности европейского единства он заговорил лишь спустя 75 минут, тогда как Ангела Меркель обычно начинала свои выступления со взгляда в Европу. Больше внимания Шольц уделил борьбе с коронавирусом, модернизации во всех сферах и социальным вопросам.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц выступил с первым правительственным заявлением, в котором сформулировал серьёзные цели для своей коалиции «Светофор», сообщает немецкий телеканал ZDF.

Когда нужно было рассказать о многом, Ангела Меркель обычно тратила на это не менее часа. Её преемнику Олафу Шольцу понадобилось 84 минуты на то, чтобы представить свою программу и программу своей правительственной коалиции в бундестаге. Он задаёт новый тон и выбирает другие темы, отмечает телеканал.

По замечанию журналиста ZDF, если подсчитать все «я» и «мы» в речи Шольца, список, вероятно, окажется длинным — настолько длинным, каким он бывал у Меркель, в крайнем случае, в её телевизионных или новогодних обращениях. Например, Шольц заверил бундестаг, что коронавирусный кризис касается его лично: никому в этом плане сейчас не хорошо, «мне тоже нет», подчеркнул он. Также Шольц продолжил: «моя просьба» ко всем — вакцинироваться. Общество в этом вопросе, по его уверениям, не расколото, большинство проявляют солидарность — но не антипрививочники, нестандартно мыслящие и экстремисты. «Мы не будем мириться с тем, что ничтожное меньшинство неотёсанных экстремистов пытаются навязать свою волю всему нашему обществу», — заявил канцлер Германии.

Борьба с пандемией, по его словам, является первой задачей нового правительства. Возможно, однако, что это не самая большая проблема. Коалиция «Светофор» в следующем году собирается модернизировать всё, что находится в стране в слабом состоянии: инфраструктуру, цифровизацию, уменьшение бюрократии, современное управление, новое миграционное право, новое право в сфере семьи, страхование для детей и так далее. «Нам нужно не меньше, а больше прогресса», — сказал Шольц.

Шольц требует последовательного прогресса на всех уровнях. При этом нужно не сначала решать проблемы, а потом обеспечивать сплочённость населения. С большими задачами можно справиться только тогда, когда в этом участвуют все, считает канцлер Германии. По его словам, всё удастся. «У нас нет ни малейших оснований бояться за будущее», — подчеркнул он.

По версии ZDF, некоторые высказывания Шольца могут помочь оценить масштабы достижений или неудач нового правительства и канцлера в конце законодательного периода. Так, в отношении коронавируса Шольц пообещал: «Мы победим в этой борьбе». Что касается преобразований, он заявил: «Этому пути прогресса, обновления и трансформации новое федеральное правительство будет планомерно следовать на всех уровнях». Говоря о жизни общества, он обещал «больше пособий, больше отношения на равных, меньше снисходительности». Добрую четверть населения страны с миграционным прошлым Шольц заверил в том, что они «имеют право на полноценное участие в социальной жизни нашей страны».

Что касается обновления, речь идёт о «миллиардных инвестициях в новые квартиры, железные дороги, магазины, ветряные электростанции на воде, электросети и многое, многое другое». Кто будет за всё это платить? По словам Шольца, основная часть финансирования будет обеспечиваться частным сектором. По поводу бюрократии он заявил: «Мы вдвое сократим длительность процедур». Пообещав более чем в два раза увеличить спрос на энергию из возобновляемых источников к 2030 году, Шольц подчеркнул: «Я твёрдо убеждён: мы добьёмся успеха».

Впрочем, некоторые из высказываний Шольца Германия часто слышала и до него. Это обещания сделать Германию ведущим центром для развития стартапов, взять на себя передовую роль в мире по борьбе с уклонением от уплаты налогов, обеспечить всей стране покрытие оптоволоконными сетями и новейшие стандарты мобильной связи, гарантировать равную заработную плату за равный объём работ, ускорить и упростить процедуру признания зарубежных документов об образовании, усилить борьбу с отмыванием незаконных доходов, улучшить условия труда и обеспечить лучшее оснащение в больницах.

Интересно также, о каких темах Шольц не упоминал или говорил позже, отмечает ZDF. Меркель начинала почти каждую речь со взгляда в Европу. В правительственном заявлении Шольца это впервые случилось только спустя 75 минут после начала. При этом единство Европы — это «важнейшая национальная задача», уверяет новый канцлер Германии.

Кроме того, он ясно дал понять, что собирается продолжать внешнюю политику Меркель: в Европе и в мире нельзя просто «стоять с краю и комментировать». Этим положением Шольц собирается руководствоваться в своих действиях. Также, по его словам, «политика в отношении Китая будет соответствовать тому, что мы считаем реальным в Китае».

Как сообщает немецкий телеканал, Шольц не говорил о правах человека. О достижении целей по климату он упоминал, скорее, косвенно и только спустя 38 минут от начала речи. Острая тема обязательной вакцинации не поднималась, как и тема Восточной Германии.

Новая крупнейшая оппозиционная партия, ХДС, похоже, ещё находится в поисках своей роли, отмечает ZDF. Глава оппозиции Ральф Бринкхаус поздравил новое правительство и выразил ему своё уважение. Однако его наиболее значительная критика была посвящена намерению «Светофора» изменить расположение мест в зале. Такую инициативу политик посчитал слишком мелочной.

Что касается внешней политики, Бринкхаус считает «Светофор» неуверенным, и в целом речь Шольца не вызвала у него воодушевления, а планы по миграционной политике — и вовсе испугали. Только в вопросе модернизации лидер оппозиции согласился с новым правительством: «Тут мы на их стороне».

После первых продолжительных дебатов в бундестаге стало ясно: левым, как самоё малочисленной парламентской группе, трудно добиться того, чтобы их услышали. ХДС/ХСС не хочет вступать с ними в «оппозиционную коалицию», с АдГ — тем более нет, пояснил Бринкхаус. Правда, АдГ всё же удалось снова привлечь к себе внимание громкими и резкими заявлениями, особенно со стороны лидера фракции в парламенте Алис Вайдель. По её словам, новое правительство состоит из «лево-зелёных бетонных голов» и «падших либералов», их финансовая политика — это «несерьёзное и сомнительное с точки зрения соответствия конституции финансовое надувательство», а Шольц — это «канцлер раскола», потому что он разделил общество на вакцинированных и невакцинированных, и в целом движется в неправильном направлении, сообщает немецкий телеканал ZDF.