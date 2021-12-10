N-TV: на плакатах в Варшаве Меркель в одном ряду с Гитлером и Геббельсом — от Германии требуют репарации

Накануне первого визита нового главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок в Польшу в Варшаве были развешены плакаты отталкивающего характера, сообщает немецкий телеканал N-TV. Экс-канцлер Ангела Меркель, бывший министр иностранных дел Хайко Маас и президент Франк-Вальтер Штайнмайер изображены на них в одном ряду с Гитлером и Геббельсом. Эти плакаты призваны надавить на Германию, чтобы она выплатила Польше репарации за Вторую мировую войну.

Во время поездки нового министра иностранных дел Анналены Бербок по Варшаве она, вероятно, сможет увидеть отталкивающие плакаты, на которых Ангела Меркель поставлена в один ряд с Гитлером и Геббельсом, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Как поясняется в материале, перед визитом Анналены Бербок в Польшу, который намечен на пятницу, была проведена плакатная акция — в Варшаве появились изображения, призванные оказать давление на новое немецкое правительство, чтобы Польша могла получить военные репарации. На развешанных по городу плакатах можно видеть экс-канцлера Ангелу Меркель, предшественника Бербок во главе МИД Хайко Мааса и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также немецкого посла в Варшаве, Арндта Фрайтага фон Лорингхофена в одном ряду с Адольфом Гитлером и нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом.

«Уважаемый господин Фрайтаг, не могли бы немецкие руководители, которые так заинтересованы в верховенстве закона в других странах, наконец, признать скандальное беззаконие Германии и выплатить Польше репарации за ущерб и военные преступления Второй мировой войны?» — гласят плакаты на польском и английском языках.

Как отмечает N-TV, за этой акцией стоит художник Войцех Коркуч. В 2020 году он уже вызвал ажиотаж плакатами на тему выплаты компенсаций. «Повторяемая в последнее время фраза о «моральной ответственности Германии» без материальных репараций — просто пустой геббельсовский лозунг», — сказал Коркуч.

На плакатах также изображены логотипы правых националистических СМИ и символ Министерства культуры Польши. Проект профинансировал фонд, приближённый к правительству. СМИ, близкие правому популистскому правительству, уже давно имеют опыт визуальных сравнений с нацистами, напоминает немецкий телеканал. В 2016 году, например, журнал Wporst вызвал шумиху, когда, среди прочего, вмонтировал изображение головы Меркель в фотографию из штаб-квартиры фюрера.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно объявил об основании Института по вопросам ущерба, причинённого войной. Это учреждение должно организовать усилия по исследованию всего ущерба от войны, а также заняться дальнейшим рассмотрением исков о возмещении ущерба. Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ещё в 2017 году объявил об «историческом контрнаступлении» на Берлин в этом аспекте.

Для правительства Германии этот вопрос закрыт как юридически, так и политически, подчёркивает немецкий телеканал. Оно ссылается, главным образом, на договор «Два плюс четыре» о внешнеполитических последствиях объединения Германии, подписанный в 1990 году.

Польская правящая партия «Право и справедливость» находится под давлением внутри страны, в том числе потому, что ЕС блокирует миллиарды коронавирусной помощи из-за опасений по поводу сохранения верховенства закона в стране. Согласно опросам, у ПиС сейчас нет шансов победить на выборах, отмечает N-TV.