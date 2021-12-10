N-TV: на плакатах в Варшаве Меркель в одном ряду с Гитлером и Геббельсом — от Германии требуют репарации
Во время поездки нового министра иностранных дел Анналены Бербок по Варшаве она, вероятно, сможет увидеть отталкивающие плакаты, на которых Ангела Меркель поставлена в один ряд с Гитлером и Геббельсом, сообщает немецкий телеканал N-TV.
Как поясняется в материале, перед визитом Анналены Бербок в Польшу, который намечен на пятницу, была проведена плакатная акция — в Варшаве появились изображения, призванные оказать давление на новое немецкое правительство, чтобы Польша могла получить военные репарации. На развешанных по городу плакатах можно видеть экс-канцлера Ангелу Меркель, предшественника Бербок во главе МИД Хайко Мааса и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также немецкого посла в Варшаве, Арндта Фрайтага фон Лорингхофена в одном ряду с Адольфом Гитлером и нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом.
«Уважаемый господин Фрайтаг, не могли бы немецкие руководители, которые так заинтересованы в верховенстве закона в других странах, наконец, признать скандальное беззаконие Германии и выплатить Польше репарации за ущерб и военные преступления Второй мировой войны?» — гласят плакаты на польском и английском языках.
Как отмечает N-TV, за этой акцией стоит художник Войцех Коркуч. В 2020 году он уже вызвал ажиотаж плакатами на тему выплаты компенсаций. «Повторяемая в последнее время фраза о «моральной ответственности Германии» без материальных репараций — просто пустой геббельсовский лозунг», — сказал Коркуч.
На плакатах также изображены логотипы правых националистических СМИ и символ Министерства культуры Польши. Проект профинансировал фонд, приближённый к правительству. СМИ, близкие правому популистскому правительству, уже давно имеют опыт визуальных сравнений с нацистами, напоминает немецкий телеканал. В 2016 году, например, журнал Wporst вызвал шумиху, когда, среди прочего, вмонтировал изображение головы Меркель в фотографию из штаб-квартиры фюрера.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно объявил об основании Института по вопросам ущерба, причинённого войной. Это учреждение должно организовать усилия по исследованию всего ущерба от войны, а также заняться дальнейшим рассмотрением исков о возмещении ущерба. Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ещё в 2017 году объявил об «историческом контрнаступлении» на Берлин в этом аспекте.
Для правительства Германии этот вопрос закрыт как юридически, так и политически, подчёркивает немецкий телеканал. Оно ссылается, главным образом, на договор «Два плюс четыре» о внешнеполитических последствиях объединения Германии, подписанный в 1990 году.
Польская правящая партия «Право и справедливость» находится под давлением внутри страны, в том числе потому, что ЕС блокирует миллиарды коронавирусной помощи из-за опасений по поводу сохранения верховенства закона в стране. Согласно опросам, у ПиС сейчас нет шансов победить на выборах, отмечает N-TV.
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