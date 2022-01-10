Bloomberg: европейские страны поддерживают санкции против России, но лишь «в теории»

Ряд крупных европейских стран с настороженностью относятся к предложению Вашингтона ввести широкомасштабные ограничения против Москвы в случае «вторжения на Украину». Они опасаются, что потенциальные суровые меры могут навредить их собственным экономикам, пишет Bloomberg.

Несколько крупных европейских стран обеспокоены последствиями потенциальных санкций против России. Из-за этих опасений они рискуют разойтись с США во мнениях относительно суровости новых ограничений, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Западные союзники «едины в своём стремлении предотвратить войну». На этой неделе они участвуют в важных переговорах по Украине, направленных на разрядку отношений с Россией, и предупреждают, что за «любое вторжение» ей грозит серьёзное наказание, в том числе экспортный контроль, ограничение доступа к технологиям и даже отключение страны от глобальной системы финансовых платежей, отмечает издание.

Основные западноевропейские члены ЕС по-прежнему поддерживают серьёзную ответную реакцию «в теории». Но некоторые из них беспокоятся, что эти меры могут навредить их собственной экономике. Группа всё ещё работает над оценкой возможных санкций, отмечают собеседники Bloomberg.

По их словам, европейские страны также тревожат вероятные ответные действия Москвы. В частности, она может прекратить поставки газа на континент, который и без того сталкивается с рекордно высокими ценами на энергоносители. При этом не стоит забывать, что широкий ответ должен получить единогласное одобрение всех 27 членов блока, которые в целом придерживаются разных взглядов на Россию.

Накануне переговоров с российскими представителями Вашингтон провёл консультации с различными странами ЕС, в том числе в формате «пятёрки» НАТО, в которую, помимо США, входят Франция, Германия, Великобритания и Италия. Американские власти также обсудили позицию с государствами Восточной Европы.

Формулировка совместного соглашения по некоторым из рассматриваемых мер может оказаться нетривиальной задачей. Эти разногласия подчёркивают вызов, с которым приходится иметь дело США и их союзникам в попытке «вынудить президента Владимира Путина прекратить массовое наращивание войск у границы с Украиной», подчёркивает издание.

Страны обсудили несколько вариантов действий. Среди них отключение России от системы SWIFT, ограничение возможности её банков конвертировать валюту, введение эмбарго на передовые технологии, а также на компьютеры и другие потребительские товары при «более экстремальном сценарии».

По данным Bloomberg, ограничения могут затронуть многие сферы — от авионики и станков до смартфонов, игровых консолей, планшетов и телевизоров. Некоторые меры подразумевают, что Россия столкнётся с таким же строгим экспортным контролем, как Куба, Иран, Северная Корея и Сирия, которые в значительной степени отрезаны от мировой торговли и финансирования.

Отставной чиновник, связанный с администрацией Байдена, признался, что один из поводов для беспокойства — это заинтересованность Германии, которая только что завершила строительство газопровода «Северный поток — 2». На его взгляд, после недавнего ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Европа осталась без лидера, который способен одновременно добиваться соглашения ЕС и напрямую взаимодействовать с Путиным.

Американские власти надеются, что им удастся найти общую позицию с Москвой по таким вопросам, как контроль над вооружениями и более тесная связь между армиями, так как, по их мнению, гарантии, которые требует Путин, являются «невыполнимыми». Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявляет, что они также готовы изучить взаимные ограничения на стратегические бомбардировщики и наземные военные учения.

Вместе с тем, добавил чиновник, США воздержатся от принятия твёрдых обязательств на переговорах и планируют всё обсудить с союзниками до подписания каких-либо соглашений. Они также не собираются затрагивать тему сокращения войск НАТО в Восточной Европе, вопреки ранее озвученным в СМИ сообщениям, заключает Bloomberg.