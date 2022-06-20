New York Times: французская атомная энергетика переживает кризис

Французская энергетическая компания EDFстолкнулась с целым рядом технических проблем и была вынуждена приостановить работу множества своих АЭС, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, кризис атомной индустрии происходит очень невовремя, поскольку именно атомная энергетика была призвана стать альтернативой в период сокращения поставок энергоресурсов из России.

Во Франции заморозили работу одного из реакторов АЭС «Шинон», сообщает The New York Times: в системе охлаждения реактора были обнаружены трещины. Частичная приостановка работы не является уникальным явлением: к примеру, Франция была вынуждена приостановить деятельность примерно половины всех своих АЭС после серии непредвиденных проблем.

Как отмечает издание, АЭС обеспечивают около 70% всего электричества во Франции: страна рассчитывает на свою атомную энергию на фоне украинского кризиса и стремления Европы к сокращению потребления российских нефти и газа. Однако французская энергетическая компания Electrecite de France (EDF) столкнулась с целым рядом проблем, начиная от коррозии внутри АЭС и заканчивая высокими температурами, затрудняющими процесс охлаждения стареющих реакторов.

Перебои в работе EDF привели к тому, что выпуск электроэнергии на французских АЭС достиг минимума за последние тридцать лет, пишет The New York Times. Это, помимо прочего, привело к резкомму росту цен на электричество. Как отмечает издание, теперь, вместо экспорта электроэнергии, Франция готовится к импорту.

Долг компании EDF на данный момент составляет около $45 млрд, сообщает издание. В правительстве Франции не исключают, что предприятие придётся национализировать. Как отмечает The New York Times, проблемы EDF пришлись на самое неудобное время. В свете постепенного отказа от российских энергоресурсов, сторонники атомной энергии утверждали, что именно АЭС помогут Европе избежать энергетического дефицита. Однако предотвратить кризис EDF сложно, отмечает издание. Крупной французской атомной индустрии не хватает инвестиций: большая часть реакторов была построена в 80-е годы, а новые часто испытывают проблемы технического характера.

При этом EDF продолжает вести бизнес с российским «Росатомом», отмечает The New York Times. В случае разрыва отношений с «Росатомом», EDF грозит дальнейший спад.