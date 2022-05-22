N-TV: Европе стоит больше опасаться перекрытия не газового, а «уранового крана» России

В Европе много говорят про эмбарго на российские нефть и газ, но по забывчивости или намеренно умалчивают об обогащённом уране, сообщает N-TV. А ведь ЕС зависит от него сильнее, чем от голубого топлива. При этом речь также идёт о технологической зависимости, преодолеть которую без серьёзного ущерба для производства европейским атомным электростанциям не удастся. Перекрытие же «уранового крана» грозит подорвать электроснабжение в целых странах, предостерегают эксперты.

В ЕС сейчас полным ходом идёт дискуссия о том, чтобы отказаться от российских нефти и газа, сообщает N-TV. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на том, что добиться этого необходимо «как можно быстрее». Но по забывчивости или намеренно европейские политики умалчивают о поставках другого российского сырья, а именно обогащённого урана, который на фоне всех последних обсуждений оказался в своеобразной «слепой зоне». При этом ЕС зависит от него гораздо сильнее, чем от природного газа, ведь, по данным Европейского сообщества по атомной энергии, закупает в России и «близком к Кремлю» Казахстане около 40% обогащённого урана, необходимого для работы атомных электростанций, поясняют эксперты.

При этом союз приобретает у Москвы не только сырьё, но и технологии, продолжает N-TV. За прошедшие годы Кремль инвестировал миллиарды в совершенствование технологического процесса обогащения урана и смог добиться успеха: российские установки считаются одними из лучших в мире. К тому же в ЕС есть 18 стран, где находятся российские ядерные реакторы: два в Болгарии, шесть в Чехии, два в Финляндии, четыре в Венгрии и четыре в Словакии.

В Европейском сообществе по атомной энергии подчёркивают, что в этой сфере Европа очень зависима от России и «крайне уязвима». Ведь реакторы с водой под давлением нужно регулярно заменять. При этом работают они только на шестигранных стержнях российского производства. У западных производителей практически нет опыта работы с этими тепловыделяющими элементами, в связи с чем операторы европейских АЭС не могут снизить свою зависимость от России без серьёзного ущерба для производства.

Стратегия Кремля заключалась в том, чтобы начать снабжать Запад дешёвым ураном и ядерными технологиями, поясняет N-TV. И она сработала. Несмотря на боевые действия на Украине, сотрудничество в этой сфере продолжается. Россия зарабатывает на этом не такие большие деньги, как на продаже газа и нефти, но всё же и они идут на покрытие военных расходов. К тому же события на Украине в некотором смысле сыграли главе Кремля Владимиру Путину на руку. Из-за них цена на уран на мировом рынке выросла на 30%, достигнув самого высокого значения за последние 11 лет.

Многие операторы АЭС боятся, что российский президент перекроет им «урановый кран». Это будет иметь катастрофические последствия для Запада, предостерегают эксперты, ведь за всё это время там не приняли никаких мер для диверсификации поставок в этой сфере. Продавцов этого сырья очень мало, а сроки поставок очень большие. Прекращение продаж обогащённого урана серьёзно навредит работе АЭС и подорвёт электроснабжение целых стран, к примеру Словакии и Венгрии, которые получают половину своей электроэнергии за счёт мирного атома.

О степени зависимости этих государств от России свидетельствует один показательный эпизод, когда, несмотря на санкционный запрет, российским транспортным самолётам разрешили приземлиться весной в Словакии и Венгрии для доставки тепловыделяющих элементов. Благодаря отказу от атомной энергетики Германия, конечно, в меньшей степени зависит от поставок урана. Но российский концерн «Росатом» зарабатывает и там: на хранении радиоактивных отходов и демонтаже АЭС. К тому же подрыв электроснабжения в ряде европейских стран приведёт к непредвиденному росту цен на европейском рынке электроэнергии, от чего неизбежно пострадают и немцы.

Чтобы избежать такой ситуации, американские операторы АЭС попросили своё правительство продолжить поставки российского урана, несмотря на боевые действия на Украине. И по сей день США не приняли никаких санкций против «Росатома», хотя этот государственный концерн — самая подходящая цель для штрафных мер, хотя бы даже из-за того доминирующего положения, которое он занимает в мире, заключает N-TV.