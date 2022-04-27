Das Erste: Словакия ищет альтернативу российскому ядерному топливу — но она может ей не понадобиться

Словацкие АЭС работают на российском ядерном топливе, однако правительство больше не хочет зависеть от поставок из России и занимается поиском альтернатив, пишет Das Erste. Для этого Словакия даже «купила себе отсрочку», обеспечив свои АЭС российским топливом до 2024 года. Однако процесс сертификации может затянуться на долгие годы — к тому времени альтернативы могут уже не понадобиться.

Рихард Сулик, министр экономики Словакии, не смог сдержать смех, когда рассказывал о манёвре, который ему удалось провернуть: его правительство закупило ядерное топливо, и это, по словам Сулика, было «странным шагом». Но ему это удалось — с помощью трёх рейсов российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишет Das Erste.

Грузовые самолёты приземлились в Братиславе в марте, хотя воздушное пространство уже было закрыто для российских самолётов из-за санкций. На борту находились содержащие ядерное топливо тепловыделяющие элементы для пяти ядерных реакторов Словакии. Поставщик — российская компания «ТВЭЛ», дочерняя компания «Росатома», когда-то строившая электростанции.

В прошлом году «ТВЭЛ» поставила тепловыделяющие элементы для 75 ядерных реакторов в 15 странах мира. В Словакии компания обладала монополией, и, по словам Йозефа Бадиды, аналитика веб-портала Energia pre vas, обладала ею «слишком долго». Государство не стремилось найти второго поставщика в качестве альтернативы, «для этого ничего не делалось». Бадида убеждён, что Словакия должна «наконец решить эту проблему».

Финансовая выгода от поставок топливных стрежней для России невелика по сравнению с доходами от газового бизнеса. В 2020 году Центральная словацкая энергетическая компания заплатила «ТВЭЛ» за топливо €64 млн. Однако Словакия, в свою очередь, легко поддаётся шантажу.

«Если бы Россия ввела эмбарго на тепловыделяющие элементы, это затронуло бы не только Словакию, — объясняет Бадида, — пострадало бы производство электроэнергии во всей Центральной Европе».

Если бы российское правительство прекратило экспорт, Словакия столкнулась бы с острой нехваткой энергии, поскольку ядерные реакторы покрывают 55% годовой потребности в электроэнергии. Правительство держит информацию об объёмах поставок в тайне. Однако братиславская газета Denník N подсчитала, что один грузовой самолёт вмещает 48 тонн. Примерно раз в год из реакторов выгружают 20% топлива и заменяют на свежее, на каждый рекатор уходит около 8,5 тонн. С помощью одного грузового самолёта Словакия покроет потребности своих АЭС примерно на год.

По информации Denník N, с помощью трёх самолётов, упомянутых министром экономики Суликом, и уже имеющихся запасов атомные электростанции будут обеспечены до 2024 года. Таким образом, Словакия «купила себе отсрочку».

«Теперь у нас достаточно времени», — отмечает министр экономики Сулик и призывает перейти к плану Б. Словакия уже начала сотрудничать со странами, имеющими такой же тип реакторов, чтобы иметь возможность покупать ядерное топливо из других источников.

В качестве альтернативного поставщика обсуждается кандидатура американской компании Westinghouse, уже подававшей заявку на участие в тендере в 2018 году. Однако тогда контракт вновь получила дочерняя компания Росатома «ТВЭЛ». Её предложение было на 20% дешевле, и российские тепловыделяющие элементы также считались более надёжными.

В Финляндии такой же тип реакторов, как и в Словакии. Время от времени там использовались тепловыделяющие элементы Westinghouse. Однако сейчас Финляндия вернулась к российскому поставщику. Но в настоящий момент сменить поставщика не так уж и просто: по словам Кароля Галека, государственного секретаря Министерства экономики Словакии, топливо должно быть сертифицировано — только после этого его можно будет использовать в словацких реакторах.

Процесс сертификации требует времени, тем более что это совершенно новый вопрос для словацкого комитета по атомному надзору. У Словакии нет опыта в этой области, объясняет аналитик Бадида. Российские тепловыделяющие элементы были сертифицированы более 40 лет назад, когда реакторы только начали работать.

Процесс сертификации может занять шесть лет. В сотрудничестве с другими странами ЕС он, возможно, может быть сокращён до трёх лет. Кроме того, потребуется новый тендер — уже на других условиях.

Цена не должна быть единственным критерием. По словам государственного секретаря Галека, основным критерием «однозначно должна быть энергетическая безопасность».

Пока что словацкому правительству не нужно беспокоиться по этому поводу. Многие в Братиславе также предполагают, что конфликт на Украине вскоре закончится. Тогда, возможно, тепловыделяющие элементы из России уже перестанут казаться столь спорными с политической точки зрения, отмечает Das Erste.