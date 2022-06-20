Der Spiegel Оригинал

Spiegel: Шольц одобрил курс Меркель на мирное сосуществование с Россией, но указал на ошибки в энергополитике

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту своей предшественницы Ангелы Меркель и высоко оценил политику мирного сосуществования, которую она проводила в отношении России, сообщает Der Spiegel. Кроме того, Шольц отметил, что поддерживал решение Меркель выступить против присоединения Украины к НАТО в 2008 году. При этом, по словам политика, главной экономической ошибкой предыдущего правительства стала чрезмерная энергетическая зависимость от Москвы.
Spiegel: Шольц одобрил курс Меркель на мирное сосуществование с Россией, но указал на ошибки в энергополитике
AP

Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц занимал министерские посты в двух правительствах Ангелы Меркель. Теперь он выступил в защиту своей предшественницы: Шольц высоко оценил её политику в отношении России. «Попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка мирного сосуществования. В этом вопросе я на стороне своей предшественницы», — заявил он, передаёт Der Spiegel.

При этом Шольц, по его словам, в последние годы придерживался совершенно иного взгляда на энергетическую политику в отношении России. «Ошибка экономической политики Германии заключалась в том, что мы слишком сильно сосредоточили наше энергоснабжение на России, не построив необходимой инфраструктуры на тот случай, если придётся быстро сменить курс», — отметил он. Канцлер подчеркнул, что на посту бургомистра Гамбурга он выступал за строительство терминалов для приёма сжиженного природного газа на северном побережье Германии, чтобы заполнить этот пробел: «Теперь мы должны быстро наверстать упущенное».
 
На вопрос, означает ли это, что он, в отличие от Меркель, не сделал никаких ошибок в отношении России, Шольц заявил: «Это недопустимое сокращение моего ответа. Я всегда хорошо работал с бывшим канцлером и не вижу причин сомневаться в этом в ретроспективе».
 
По словам Шольца, он также поддерживал решение Меркель выступить против присоединения Украины к НАТО в 2008 году. «Критерии вступления в НАТО должны исполняться любым государством, желающим вступить в альянс. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня», — отметил Шольц.
 
Шольц занимал должность вице-канцлера и министра финансов в кабинете Меркель почти четыре года с 2018 по 2021 год, а также министра труда с 2007 по 2009 год. Даже после вступления в должность канцлера Германии он по-прежнему выступал в поддержку газопровода «Северный поток — 2». Он называл его «чисто экономическим проектом», а официальное решение о вводе газопровода в эксплуатацию — «совершенно аполитичным». Он отступил лишь за два дня до начала российской спецоперации на Украине.
 
Две недели назад в первом интервью после ухода с поста канцлера Меркель выступила в защиту своей политики в отношении России, активно критикуемой в последнее время, и отказалась приносить извинения. В интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland, опубликованном в субботу, она подтвердила свою позицию — в том числе и в отношении энергетической политики. «Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире», — отметила она.
 
Однако, по её словам, это было непростое решение. «В то время немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что это было экономически выгоднее, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», — пояснила Меркель, пишет Der Spiegel.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
Ангела Меркель газ Германия НАТО Олаф Шольц Россия Северный поток спецоперация России на Украине Украина экономика энергетика энергобезопасность энергопотребление
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров