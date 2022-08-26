Yle: финские автолюбители боятся остаться без зимней резины
Из-за коронавируса, российских санкций и проблем с доступностью сырья весной высказывались предположения, что предстоящей зимой в Финляндии может возникнуть нехватка автомобильных шин. Как пишет Yle, пока зимнюю резину найти можно, однако в дальнейшем ассортимент брендов может сократиться, что заставляет многих финнов покупать шины рекордно рано.
Как продолжает финское издание, российский импорт приостановился после вступления в силу апрельских санкций ЕС. Раньше из России импортировалось больше половины шин для легковых автомобилей, продаваемых в Финляндии. В период пандемии были трудности с поставками — в том числе в связи с нехваткой контейнеров и из-за возникших проблем с доступностью сырья.
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