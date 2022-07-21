NBC: из-за инфляции покупка новой машины в США становится дорогим удовольствием

Из-за резкого скачка цен покупка автомобиля становится всё менее доступной для американцев среднего класса, передаёт NBC. В июне этого года средняя цена нового автомобиля в США впервые превысила $48 тыс. И эта сумма вырастет ещё больше, если ФРС снова поднимет процентные ставки, предупреждают эксперты.
Если вы ищете новую машину, пристегнитесь: ценники вас шокируют. Согласно отраслевым отчётам, впервые средняя цена автомобиля превысила 48 тысяч долларов — это почти на 13 процентов больше, чем в прошлом году.
ДЖОН КЭМПБЕЛ, покупатель: Я хочу машину сегодня. Я не хочу ждать год.
И если вы надеетесь облегчить боль от роста цен на заправках за счёт покупки электромобиля, как сделал Джон Кэмпбл, приготовьтесь к ещё более тернистому пути.
ДЖОН КЭМПБЕЛ:Продавец сказал мне, что цена была примерно на 7500 долларов выше той заявленной цены, которую я должен был заплатить. Причём он сказал, что это ещё отличная сделка.
Наценки дилеров обусловлены высоким спросом и низкой доступностью автомобилей, поскольку многие компании всё ещё не оправились от сложностей с цепочками поставок.
БРАЙАН МУДИ, исполнительный редактор Kelley Blue Book:Не забывайте, что некоторые автопроизводители прекратили выпускать автомобили, чтобы заняться производством медицинского оборудования и тому подобного. Либо они перестали выпускать автомобили, потому что не хотели перепроизводства. Так что им потребуется ещё определённое время, чтобы наверстать упущенное.
Сейчас большее число автомобилистов, чем когда-либо, тратит ежемесячно не менее 1000 долларов на выплаты по кредиту за автомобиль. И эта сумма вырастет ещё больше, если ФРС снова поднимет процентные ставки.
БРАЙАН МУДИ: Теперь вы платите более высокие проценты, и при этом платите более высокую цену при покупке машины, так что вам как бы наносится двойной удар.
Эксперты рекомендуют рассмотреть покупку автомобилей, которые обычно пользуются меньшим спросом — например, таких как седаны или хэтчбеки, либо искать дилеров за пределами своего региона, чтобы обойти препятствия, с которыми столкнулась эта отрасль.
ЭМИЛИ ИКЕДА, корреспондент NBC: После того как цены на новые автомобили подскочили вверх, ценность подержанных автомобилей тоже выросла. Поэтому, если вы присматриваете сейчас машину попроще — возможно, это самое подходящее время.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев выразил мнение, что доллар, вероятнее всего, укрепится осенью. Кроме того эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс американской валюты.
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отреагировал на слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, который считает, что отечественные спортсмены вряд ли успеют отобраться на Олимпийские игры в Париже.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основательницы Национального родительского комитета Ирины Волынец вести наблюдение за родителями, лишёнными родительских прав, с целью защиты вновь рождённых детей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала символичным тот факт, что учёные назвали останки морского беспозвоночного, найденного в Африке, в честь украинского президента Владимира Зеленского.