France 2: «дискриминационная мера» — Евросоюз возмущён протекционизмом США в отношении электрокаров

Протекционистская политика Вашингтона в отношении электромобилей вызывает сильное недовольство у Евросоюза, сообщает France 2: Джо Байден разрешил предоставлять налоговые льготы до 7500 долларов при покупке машин, произведённых в Америке. При этом комплектующие также должны поставлять страны-партнёры США, что, по мнению Еврокомиссии, ставит в невыгодные условия иностранных автопроизводителей.

Между президентом США и Еврокомиссией растёт напряжение. В центре разногласий — финансовая помощь в покупке электромобилей на американском рынке. Налоговые льготы доходят до 7500 долларов при выполнении двух условий: машины должны быть сделаны только в Америке, для аккумулятора похожие требования — его комплектующие должны поставляться странами-партнёрами США. Такие недобросовестные условия раскритиковала сегодня Еврокомиссия.

МИРИАМ ГАРСИА ФЕРРЕР, официальный представитель Европейской комиссии: Мы считаем, что речь идёт о дискриминационной мере, которая создаёт неблагоприятные условия для иностранных автопроизводителей по сравнению с американскими.

Джо Байден постоянно рекламирует американские автомобили. Так, несколько месяцев назад он прокатился на электрическом пикапе Hummer в Детройте — центре автомобильного производства.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Этот Hummer — чертовски крутая тачка.

Такой безжалостный американский протекционизм, который особенно проявился при Дональде Трампе, в Соединённых Штатах существовал всегда. По словам эксперта, Джо Байден сейчас только продолжает начатое.

ФРАНСУА ДЮРПЕР, историк и специалист по США: Одним из первых шагов Джо Байдена стало усиление протекционизма во всех отраслях, и не только в автомобильной индустрии: можно, конечно, вспомнить о стали, алюминии, агропромышленном секторе. И потом, в самый разгар пандемии COVID-19, — конечно, о медицинских средствах защиты.

Такая стратегия Соединённых Штатов вызывает сильное недовольство у Евросоюза, который вкладывает большие деньги в постройку заводов по производству аккумуляторов.