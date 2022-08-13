France 2: «дискриминационная мера» — Евросоюз возмущён протекционизмом США в отношении электрокаров
Между президентом США и Еврокомиссией растёт напряжение. В центре разногласий — финансовая помощь в покупке электромобилей на американском рынке. Налоговые льготы доходят до 7500 долларов при выполнении двух условий: машины должны быть сделаны только в Америке, для аккумулятора похожие требования — его комплектующие должны поставляться странами-партнёрами США. Такие недобросовестные условия раскритиковала сегодня Еврокомиссия.
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