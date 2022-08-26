Foreign Policy: слишком много обязательств — эксперт призвал Вашингтон прекратить защищать европейцев

«Вашингтону необходимо прекратить военные обязательства Белого дома перед другими странами», — заявил эксперт по внешней политике США Стивен Вертхайм в интервью Foreign Policy. В противном случае «об этом очень скоро придётся пожалеть». По его мнению, европейцы должны самостоятельно заниматься своей безопасностью, а не рассчитывать исключительно на Соединённые Штаты.

«Вашингтон взял на себя слишком много обязательств», — заявил в интервью журналу Foreign Policy старший научный сотрудник Американской программы управления государством историк Стивен Вертхайм. По мнению эксперта, конфликт на Украине вынудил США пойти на значительный риск, пытаясь обеспечить стратегическое поражение России. Активизация НАТО заставила Соединённые Штаты увеличить численность личного состава в Европе. Теперь же союзнические обязательства распространяются ещё и на Финляндию и Швецию — и всё это происходит на фоне роста напряжённости в отношениях с Китаем, отмечает Foreign Policy.

По мнению историка, поддержка Украины не приведёт ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе, а антироссийские санкции Запада не заставят Россию остановиться. Вертхайм добавил, что к ограничительным мерам присоединились лишь страны так называемого глобального Севера, то есть, по сути, Запад времён холодной войны. «Меня беспокоит, куда движется Вашингтон в этом конфликте. Санкции в отношении, например, российского Центробанка были излишними», — заявил он.

Порассуждал историк и о заявленной США важности борьбы демократий с автократией. «Многие страны мира не являются демократиями, и, если уж на то пошло, до начала спецоперации Украина если и была демократией, то глубоко порочной», — заявил он журналу Foreign Policy.

Вертхайм указал, что Соединённым Штатам необходимо признать, что у них нет жизненно важных интересов на Ближнем Востоке, и свернуть там военное присутствие. «Аналогичным образом мы должны оставить европейцев самих справляться с собственной безопасностью», — добавил эксперт. «Чрезмерная забота США о европейских странах лишает их стимула раскрыть свой военный потенциал», — заявил он изданию.

По мнению Вертхайма, Соединённым Штатам Америки необходимо направить все свои силы на азиатское направление, а именно на Китай. США перешли от так называемой стратегии взаимодействия к сдерживанию. Вертхайм пояснил, что идея взаимодействия с Китаем изначально строилась на том, чтобы он оправдывал ожидания США на международном уровне и признал лидерство Америки, однако этого не произошло и американцы перешли к политике его сдерживания. Вертхайм призвал власти США следовать политике «одного Китая» и сохранять стратегическую неопределённость в отношении того, будут ли США на самом деле защищать Тайвань в случае возможного вооружённого конфликта, пишет Foreign Policy.