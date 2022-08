Обозреватель Hill: Россия и Китай знают о бреши в стратегии ядерного сдерживания США

США до сих пор опираются на универсальную стратегию ядерного сдерживания, оставшуюся ещё со времён холодной войны, пишет обозреватель The Hill Гордон Чан. Однако, по словам автора, у этой стратегии есть недостатки, о которых осведомлены и Россия, и Китай.

Глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард недавно заявил, что Америка «исступлённо» переписывает свою ядерную доктрину, напоминает в своей статье для The Hill писатель Гордон Чан. Ричард, как отмечает автор, также дал понять, что американцы не готовы к возможным грядущим событиям, а именно к надвигающемуся конфликту великих держав.



«Мы на грани войны с Россией и Китаем», — заявил на днях бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Wall Street Journal.



К сожалению, и Москва, и Пекин готовы применить в такой войне своё самое разрушительное оружие, уверен автор.



До сих пор Америка использовала универсальную стратегию сдерживания, оставшуюся ещё со времён холодной войны. В тот период и Соединённые Штаты, и Советский Союз обладали возможностью несколько раз уничтожать друг друга.



Концепция «гарантированного взаимного уничтожения», как её стали называть, обеспечивала тогда напряжённый мир.



Однако сейчас, по словам Чарльза Ричарда, сложилась беспрецедентная в истории США ситуация. Америка, как он подчеркнул, никогда «не сталкивалась одновременно с двумя равными противниками, обладающими ядерным оружием, которых нужно сдерживать по-разному».



Сейчас многие опасаются, что концепции сдерживания времён холодной войны больше не работают.



Ядерная доктрина России называется «эскалация ради деэскалации» или «эскалация ради победы». Она означает, что в начале неядерного конфликта Москва может пригрозить применением ядерного оружия или применить его. Очевидно, что «угрозы Путина» на самом деле помешали США и их партнёрам полностью поддержать Украину.



«Они пытаются использовать мнимую брешь в сдерживании — порог, ниже которого, по их ошибочному мнению, они могут применить ядерное оружие», — сказал адмирал, ссылаясь на тактические ядерное оружие России.



Американские официальные лица обеспокоены тем, что русские, как написало издание Defense One, могут «применить небольшие боеголовки в ограниченном количестве по конкретным целям, не развязывая глобальную термоядерную войну, которой они боялись на протяжении десятилетий».



И тут есть большой повод для беспокойства, говорится в статье. Помимо прочих причин, у США нет нужного типа «нестратегического» оружия, отмечает автор. У Америки есть ядерные бомбы свободного падения, но Россия знает, что они особенно уязвимы, когда хранятся на земле или перевозятся на самолётах, пролетающих через оспариваемое воздушное пространство. Тем более, что между приказом о нанесении удара и наведением самолёта на цель почти всегда большой промежуток времени. В «ядерном бизнесе» это критический недостаток, подчёркивается в статье.



Более того, ВМС США в настоящий момент нуждаются в новом поколении крылатых ракет с ядерными боеголовками малой и средней дальности, и происходит это во многом потому, что разные президенты, в том числе нынешний, блокировали разработку этих вооружений.



Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка по-прежнему находится в незавидном положении, имея не тот тип оружия, который может сдержать использование Россией боеголовок малой мощности.



Как пишет автор, Путин, вероятно, полагает, что США не станут начинать полномасштабную термоядерную войну из-за тактического удара.



Можно с уверенностью сказать, что сдерживание сейчас терпит неудачу, поскольку, по мнению противников Америки, ни один американский президент никогда не пообещает запустить мегатонное оружие для предотвращения ударов малой мощности.



«Таким образом возникает, как выразился Питер Хьюсси из Хадсоновского института, «брешь в убедительности». По его словам, невозможность дать достаточно убедительный ответ — это один из самых важных недостатков, с которым столкнулись наши ядерные силы. Ядерные угрозы Путина показывают, что ему известно об отсутствии у США нужного оружия. И Пекин тоже об этом знает», — пишет обозреватель The Hill Гордон Чан.