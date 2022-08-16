SCMP: даже ограниченная ядерная война приведёт к гибели трети населения Земли

Согласно данным новых международных исследований, даже ограниченный ядерный конфликт, в который будет вовлечено менее 3% мировых запасов, приведёт к гибели одной трети населения нашей планеты в течение двух лет. В то время как более крупная ядерная война при участии таких стран, как Россия или США, способна уничтожить три четверти населения Земли за то же время, сообщает South China Morning Post.

На фоне роста напряжённости на международной арене из-за ухудшения отношений между Соединёнными Штатами, Россией, Китаем и другими станами возникает всё больше опасений и страхов перед ядерной войной. Между тем эксперты предупреждают, что «ограниченный обмен» ядерными ударами может иметь катастрофические последствия и спровоцировать смерть миллиардов людей во всём мире, пишет South China Morning Post.



Это подтверждают результаты новых международных исследований, поясняется в статье. Они показывают, что, кроме десятков миллионов погибших, которые станут непосредственными жертвами ядерных ударов в зоне боевых действий, ещё сотням миллионов людей по всему миру будет угрожать смерть от голода в течение ближайших месяцев после начала конфликта.



Согласно опубликованным в журнале Nature Food результатам исследования, которое осуществили учёные из Университета Рутгерса, даже ограниченный ядерный конфликт, в который будет вовлечено менее 3% мировых запасов, способен уничтожить около трети населения всего мира в течение двух лет. А в случае более масштабной ядерной войны при участии таких стран, как Россия и США, за такой же период погибнет три четверти населения Земли, говорится в статье.



«Это действительно очень поучительная история о том, что любое применение ядерного оружия может стать катастрофой для всего мира», — подчеркнул известный климатолог Алан Робок, один из авторов исследования и профессор кафедры экологических наук Рутгерского университета.



Исследователи в основном рассматривали «гипотетический ядерный конфликт» между Индией и Пакистаном как один из наиболее вероятных сценариев. По их оценкам, в случае реального возникновения такого конфликта от его катастрофических последствий может погибнуть в целом более двух миллиардов человек. А в случае, если в ядерной войне будут задействованы США, Россия или Китай, её жертвами окажутся до пяти миллиардов жителей планеты, сообщает South China Morning Post.



Спустя 30 лет после окончания холодной войны угроза ядерной катастрофы, по мнению многих экспертов, сейчас кажется наиболее серьёзной, чем когда-либо раньше, подчёркивается в статье, и это вызывает всё больше обеспокоенности. «Широкая общественность должна осознать всю чудовищность опасности, с которой мы сталкиваемся, а также неотложность этой угрозы и необходимость срочно ликвидировать это оружие до того, как оно уничтожит нас», — подчеркнул в этой связи Айра Хелфанд, экс-президент международной организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш недавно также предупредил, что «перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной». В свою очередь, советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув также заявил, что отказ от диалога и от гарантий, о которых ядерные сверхдержавы договаривались несколько десятилетий назад, ввергли наш мир в «новую опасную эру».



Хотя учёные и ранее предупреждали, что любая ядерная война приведёт к масшабным изменениям климата, которые повлекут за собой катастрофические сбои в поставках продовольствия, однако лишь в ходе последнего исследования они впервые смогли приблизительно просчитать потенциальные масштабы голода, который при этом возникнет, и общее количество жертв среди населения планеты, поясняется в статье.



Исследователи предположили, что детонация даже небольшой доли имеющихся в мире запасов ядерного оружия вызовет массовые огненные бури, которые моментально выбросят в атмосферу большое количество сажи, блокирующей солнечные лучи, что вызовет внезапное похолодание, и использовали климатические модели для оценки дальнейших последствий. На базе этого они рассчитали, какое влияние всё это окажет на температуру и количество осадков и как отразится на растениях, животных и морских обитателях, пишет South China Morning Post.



Результаты расчётов показали, что за десятками миллионов жертв среди людей, которые окажутся в зоне непосредственных боевых действий, последуют ещё сотни миллионов смертей от голода по всему миру. При этом учёные пока не брали во внимание негативный эффект от воздействия повышенного ультрафиолетового излучения, который возникнет из-за разрушения озонового слоя, вызванного нагревом стратосферы, и ещё больше ухудшит результаты, отмечается в статье.



Большинство вероятных сценариев, рассмотренных в рамках недавнего исследования, включали гипотетический ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, который, по оценкам учёных, считается наиболее вероятным — учитывая, что эти две страны уже участвовали в четырёх войнах и до сих пор часто вступают в пограничные стычки. По прогнозам исследователей, если Индия и Пакистан используют для атаки друг на друга 250 ядерных боеголовок мощностью 100 килотонн (которыми они обладают, по оценкам экспертов), тогда около 127 млн человек в Южной Азии сразу погибнут в результате взрывов, пожаров и радиациационного излучения.



При этом в атмосферу будет выброшено около 37 млн тонн сажи, в результате чего температура на Земле упадёт более чем на 5 градусов по Цельсию — это сравнимо с инцидентом, который в последний раз наблюдался на нашей планете во время ледникового периода, поясняется в статье. В результате производство продуктов питания станет почти невозможным, а общее количество калорий, получаемых от основных сельскохозяйственных культур и рыбных запасов, сократится на 42%, предупреждают эксперты.



Согласно последнему исследованию, в результате такого конфликта и последующего массового голода во всём мире погибнет более двух миллиардов человек. А в случае более масштабной войны при участии США и России, на долю которых сейчас приходится более 90% мировых запасов ядерного оружия, погибнет уже около пяти миллиардов человек, сообщается в статье.



При этом любая из девяти ядерных держав, включая также Китай, Северную Корею, Францию, Израиль и Великобританию, в настоящий момент обладает достаточным арсеналом оружия, которое в случае его применения вызовет огромные разрушения, массовые страдания и смерти во всём мире. А выбросы сажи в атмосферу приведут к «эффекту домино», спровоцировав катастрофическое похолодание и массовый голод на планете, говорится в исследовании.



«На мой взгляд, наша работа демонстрирует экзистенциальную угрозу ядерного оружия — она показывает, что вы просто не можете применять ядерное оружие. Если вы его используете, то окажетесь в шкуре террориста-смертника. Вы можете попытаться напасть на кого-то ещё, но при этом вы сами умрёте от голода», — подчеркнул Робок.



По словам Робока, хотя проверить выдвинутую учёными теорию о выбросах напрямую невозможно, однако в реальном мире уже наблюдались аналогичные явления в результате крупных лесных пожаров. В частности, массовые лесные пожары в Британской Колумбии в 2017 году и в Австралии в 2019 и 2020 годах привели к масштабным выбросам дыма в стратосферу, что подтверждается спутниковыми наблюдениями.



А затем солнце нагрело эти частицы дыма, в результате чего они поднялись ещё дальше в атмосферу, на высоту от 8 км до 24 км. Поднимаясь выше, они разносятся вокруг всей планеты и держатся там ещё дольше, прежде чем упадут, пояснил Робок: «Аналогичные процессы мы применили при моделировании «ядерной зимы», но с гораздо большим количеством дыма».



Как считает эксперт из компании Rand Corp. Эдвард Гейст, относительно недавнее открытие того факта, что лесные пожары могут приводить к тому, что дым достигает стратосферы, подтверждает теорию исследователей. Учёные оказывают всему миру большую услугу, предупреждая о катастрофических последствиях любой ядерной войны, подчеркнул Гейст.



В то же время он отметил, что вопрос о том, в какой степени ядерные взрывы повлияют на загрязнение атмосферы, пока остаётся спорным. Это не обязательно означает, что так произойдёт одновременно во всех городах, подвергшихся нападению с применением ядерного оружия, как предполагается в исследовании, пояснил Гейст.



«На самом деле, всё сводится к тому, какое количество материала вы сжигаете, сколько из него превращается в дым, сколько именно этого дыма попадает в верхние слои атмосферы и насколько правдоподобно эти оценки применимы в случае реальных ядерных войн. Мы действительно этого не знаем — и надеюсь, что не узнаем», — подчеркнул эксперт. Он также напомнил, что в 2018 году исследователи из Лос-Аламосской национальной лаборатории также смоделировали гипотетический ядерный конфликт между Индией и Пакистаном и пришли к выводу, что изменения климата будут не настолько катастрофическими.



В докладе исследователей из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в 2020 году также рассматривался аналогичный сценарий ядерной войны между Индией и Пакистаном, однако они пришли к выводу о наличии ряда неопределённостей, говорится в статье. По их оценкам, если удары вызовут мощные пожары в густонаселённых городах, это способно привести к общему понижению температуры на планете — однако в случае, если пожары будут ограничены пригородными районами, это практически не повлияет на климат.



В то же время власти Пакистана ранее заявляли, что если они и примут решение применить ядерное оружие против Индии, то будет использовано лишь тактическое ядерное оружие, чтобы остановить вторжение с применением обычных вооружений, — а не массовые ядерные бомбардировки городов, отмечается в статье.



Но хотя очень многие думают, что ядерное оружие никогда не будет применено в реальности, потому что оно настолько мощное, что его разрушительная сила должна служить сдерживающим фактором для его обладателей, они лишь выдают желаемое за действительное, предупреждает Хелфанд.



По его мнению, тот факт, что ядерные боеголовки до сих пор не были приведены в действие, можно считать лишь счастливой случайностью. «Мы точно знаем, что произойдёт, если это оружие продолжит существовать: рано или поздно наша удача просто иссякнет», — предупредил экс-президент международной организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».