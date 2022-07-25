CNBC: 69% американцев боятся, что события на Украине приведут к ядерной войне
По результатам опроса, 69% американцев обеспокоены тем, что боевые действия на Украине могут привести к ядерной войне. И они боятся, что мы, возможно, находимся на начальном этапе третьей мировой войны. Но администрация Байдена заверяет американцев, что большой угрозы не существует.
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