Можно просто купить — NBC встревожила доступность компонентов для «грязной бомбы» в США

Проверка американской Счётной палаты показала, что с помощью поддельных документов в стране можно приобрести радиоактивные вещества. По мнению экспертов, эти материалы, с помощью которых можно создать «грязную бомбу», рискуют попасть в руки радикальных организаций, передаёт NBC News.

В апреле 2019 года в Финиксе агенты ФБР окружили дом Джареда Аткинса. После напряжённого двухчасового противостояния они обнаружили (в здании. — ИноТВ) три украденных радиоактивных устройства, которых хватило бы, чтобы сделать смертоносную «грязную бомбу». Аткинс получил 15 лет в федеральной тюрьме.

Теперь, по словам Счётной палаты США, злоумышленникам не нужно красть радиоактивные материалы. Они могут их просто купить.

Эти материалы обычно используются в технологических устройствах для медицинских, промышленных и исследовательских целей. Но Счётная палата предупреждает: «в руках террористов даже небольшое количество может быть использовано для создания «грязной бомбы».

ТОМ МАЛИНОВСКИ, член комитета палаты представителей по национальной безопасности: Счётная палата говорит нам, что любой может получить материалы для создания радиологической бомбы. Это очень страшно, и я думаю, что мы должны принять немедленные меры.

В отчёте, который стал эксклюзивом NBC News, Счётная палата приходит к выводу, что действующие сегодня меры безопасности не обеспечивают надлежащей защиты от покупки радиоактивных материалов с высокой степенью риска. Используя поддельные лицензии, следователи ведомства приобрели радиоактивные материалы у двух разных американских компаний — достаточное количество, чтобы потенциально вызвать сотни смертей в результате эвакуации и социально-экономический ущерб на миллиарды долларов.

СТЕФАНИ ГОСК, корреспондент NBC News: Радиоактивные материалы контролируются комиссией по ядерному регулированию, NRC. Она прибегает к особым мерам безопасности, если кто-то покупает (потенциально опасные вещества. — ИноТВ) в больших количествах. Следователи приобрели меньше допустимого значения, но Счётная палата настаивает на более строгом контроле даже за небольшими объёмами.

В частности, ведомство ссылается на инцидент с радиоактивным материалом в Вашингтонском университете в мае 2019 года. На очистку здания ушло два года и 156 миллионов долларов.

Согласно докладу, представители национальной безопасности сообщают Счётной палате, что террористы и других злоумышленники проявляют повышенный интерес к созданию «грязной бомбы».

ТОМ МАЛИНОВСКИ: Настоящие террористические организации, в том числе неонацистские группы в Соединённых Штатах, пытаются получить «грязную бомбу» для проведения терактов.

В заявлении для NBC News NRC сообщает, что принимает срочные меры, в том числе связывается с производителями этих радиоактивных изделий и ускоряет изменение правил для проверки лицензий на покупку. По мнению комиссии, угроза не требует немедленных изменений. Авторы доклада считают иначе.

Стефани Госк. NBC News.

Дата выхода в эфир 21 июля 2022 года.