Daily Mail: жителям Нью-Йорка рассказали, как себя вести во время российского ядерного удара

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видеоролик с инструкциями на случай ядерной атаки. Как пишет Daily Mail, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что публикация инструкции касательно того, как нужно себя вести в случае ядерного удара, связана с действиями России на Украине. Однако Адамс добавил, что в настоящий момент в городе не действует режим повышенной готовности, но жители в той же мере должны быть готовы и к ударам стихии, таким как ураганы и наводнения.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал в своих социальных сетях видеоролик с инструкциями на случай ядерной атаки. Как пишет Daily Mail, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что публикация инструкции касательно того, как нужно себя вести в случае ядерного удара, связана с действиями России на Украине, и предупредил, что «Большое яблоко» всё ещё остаётся одной из важнейших целей.

В случае ядерной атаки департамент рекомендует укрыться в здании как можно быстрее, закрыть все двери и окна. Если в помещении есть подвал, то стоит отправиться туда. Если подвала нет, нужно укрыться в самой середине здания.

Если после взрыва человек оказался на улице, ему нужно немедленно искупаться. Также нужно снять у упаковать в пакеты всю верхнюю одежду, чтобы не допустить попадания радиоактивной пыли и пепла на кожу.

Также гражданам советуют следить за сообщениями властей и за информацией в соцсетях. Не стоит забывать подписаться на официальный канал властей Нью-Йорка, чтобы получать актуальные уведомления и информацию.

Однако, отмечает издание, Эрик Адамс добавил, что в настоящий момент в городе не действует режим повышенной готовности, и постарался смягчить сообщение, сказав, что жители Нью-Йорка в той же мере должны быть готовы и к ударам стихии, таким как ураганы и наводнения.