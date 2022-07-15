Das Erste: «используем всю национальную мощь» — Вашингтон намерен помешать Ирану обзавестись ядерным оружием

США не позволят Ирану заполучить ядерное оружие, заявил Джо Байден в ходе своего визита в Израиль, передаёт Das Erste. По его словам, США не собираются «ждать вечно» реакции Тегерана на предложения американцев по возвращению к ядерной сделке. В заявлении, подписанном Байденом и премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, подчёркивается, что для достижения этой цели США готовы «использовать все элементы своей национальной мощи».

Джо Байден пообещал, что США не позволят Ирану заполучить ядерное оружие, сообщает Das Erste. «Это жизненно важный интерес в сфере безопасности как для Израиля, так и для Соединённых Штатов, и, я бы добавил, для всего остального мира, — заявил президент США по итогам встречи с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом в Иерусалиме. — Я по-прежнему считаю, что дипломатия — лучший способ достичь этой цели».

По всей видимости, Байден имел в виду усилия своей администрации по возрождению ядерной сделки с Ираном. По его словам, США не собираются «ждать вечно» реакции Тегерана на предложения американцев. «Мы изложили руководству Ирана, на что мы готовы согласиться, чтобы вернуться к СВПД. ​​Мы ждём его ответа. Когда это произойдет, когда это наступит, я точно не знаю», — подчеркнул Байден.

«Если они этого не сделают, мы абсолютно чётко заявляем, что не позволим Ирану заполучить ядерное оружие», — отметил Байден. В заявлении, подписанном Байденом и Лапидом в четверг, подчёркивается, что для достижения этой цели США готовы «использовать все элементы своей национальной мощи». Кроме того, в документе указывается, что США продолжат сотрудничать с Израилем по противодействию другим угрозам со стороны Ирана во всём регионе. Речь идёт об иранской программе по разработке баллистических ракет и, по версии США, оказании Тегераном помощи террористическим группировкам.

Байден подтвердил «непоколебимую приверженность» США безопасности Израиля. В заявлении отмечается, что Вашингтон намерен содействовать укреплению обороноспособности Израиля. Чтобы противостоять «агрессии и дестабилизирующей деятельности Ирана», обе стороны планируют сотрудничать с другими партнёрами, а также расширить «круг мира», включив в него больше арабских государств.

Как отмечает издание, Израиль выступает против возрождения ядерной сделки, из которой США вышли при предшественнике Байдена Дональде Трампе. Переговоры между Ираном и другими сторонами — Китаем, Германией, Францией, Великобританией, Россией и США — зашли в тупик.

По словам премьер-министра Израиля Лапида, «единственной возможностью остановить» Тегеран является «чёткая демонстрация военной угрозы». «Единственное, что может остановить Иран, — это осознание, что свободный мир готов применить силу, если он продолжит расширять свою ядерную программу», — заявил Лапид. Лапид подчеркнул, что при этом «свободный мир» не должен «блефовать».

Со своей стороны, президент Ирана Ибрахим Раиси предупредил Израиль и США о «жёстком ответе» на любые действия, направленные против его страны. Раиси обвинил США «и их региональных союзников» в разжигании нестабильности в регионе. «Любое ошибочное действие американцев и их союзников в регионе и мире будет встречено нашим жёстким ответом, который вызовет у них сожаление», — подчеркнул Раиси.

Премьер-министр Израиля Лапид выразил надежду, что на Ближнем Востоке появятся новые возможности для сотрудничества. «Мы стремимся создать альянс умеренных стран, которые верят в мир и считают, что наши дети заслуживают шанса на лучшую жизнь», — заявил Лапид.

В ходе визита Байдена в Израиль президент страны Ицхак Герцог наградил Байдена «Президентской медалью». Он назвал Байдена «верным другом Государства Израиль и еврейского народа». «Ваша неустанная приверженность словом и делом прочному партнёрству между Соединёнными Штатами и Израилем выдержала испытание временем», — подчеркнул Херцог.

В пятницу Байден отправится в Саудовскую Аравию. Он подтвердил цель Израиля по установлению дипломатические отношений с другими арабскими странами: «Мы будем продолжать опираться на Авраамские соглашения, которые я решительно поддерживаю, поскольку они углубляют интеграцию Израиля в более широкий регион и создают прочные связи для бизнеса, сотрудничества и туризма».

Так называемые Авраамские соглашения были подписаны в 2020 году между Израилем и несколькими арабскими странами — ОАЭ, Бахрейном и Марокко — при поддержке США с целью установления дипломатических отношений. Присоединение к ним Саудовской Аравии в настоящее время считается маловероятным. Однако предполагается, что две страны могли бы более тесно сотрудничать, например, по вопросам безопасности, пишет Das Erste.