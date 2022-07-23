Le Figaro: «приведёт ко всемирной катастрофе» — учёные спрогнозировали итоги маленькой региональной ядерной войны

Учёные решили изучить и сопоставить вероятный конфликт между Индией и Пакистаном с применением ядерного оружия и глобальную войну России и США. Они пришли к неутешительным выводам, что даже ограниченная региональная ядерная война приведёт ко всемирной катастрофе, пишет Le Figaro.

Полтора десятка учёных из США и Австралии опубликовали исследование, в котором говорится, что ядерная война, даже ограниченная и региональная, может привести к катастрофическим последствиям для глобального климата, пишет Le Figaro.

Они изучили вероятный конфликт между Индией и Пакистаном, при котором могут быть взорваны около 500 единиц атомного оружия мощностью 100 килотонн, и глобальную войну между Россией и США, которые могут использовать 4400 единиц ядерного оружия той же силы. В итоге они подтвердили более ранние выводы своих коллег о наступлении «ядерной зимы», которая продлится десятилетие и поставит миллиард человек по всему миру под угрозу голода.

При атомном взрыве высвобождаются миллионы молекул углерода, отмечают учёные. К тому же в пожарах, которые спровоцированы бомбардировками, могут выть выброшены до 47 млрд кг копоти и 150 млрд кг сажи на высоту более 70 км. Эти субстанции как раз могут создать завесу, которая будет полностью непроницаема для солнечных лучей. В итоге общемировая температура может снизиться в среднем на 7°C.

Из-за этого жизнь во многих регионах станет сложнее, урожаи — меньше. Хуже всего без солнца придётся пшенице, сое и кукурузе. Это приведёт к голоду. В океанах будет затронут фитопланктон, а он производит больше половины кислорода на земле и потребляет половину углекислого газа. Его гибель скажется и на морской экосистеме.

При глобальном похолодании замёрзнут больше 15 млн кв.км — это примерно равно площади Китая и Бразилии, вместе взятых. На севере навигация прекратится, будет закрыт доступ и к ряду важных торговых портов. То есть это долгосрочные последствия, которые добавятся к прямым последствиям конфликта.

Чтобы избежать такого сценария, 51 страна мира приняла Договор о запрещении ядерного оружия, в соответствии с которым нельзя использовать, разрабатывать, испытывать, производить, создавать, покупать, иметь и хранить ядерное оружие, а также угрожать им. Вот только среди этих стран нет ни одной, у кого уже было бы ядерное оружие. Поэтому учёные считают этот договор малоэффективным, сугубо символическим. «Можно попробовать запретить всё, что хотите, но это не поможет нам идти вперёд», — отмечают они.

Некоторые даже считают, что Договор о запрещении ядерного оружия может ослабить действие Договора о нераспространении ядерного оружия, который приняли в 1968 году и подписали 189 стран. Среди них как раз есть страны, которые уже официально имеют ядерное оружие. Впрочем, с тех пор ещё три страны — Израиль, Индия и Пакистан — смогли создать свои ядерные бомбы. А Северная Корея в 2003 году вышла из договора и провела первое испытание в 2006 году.

И новое исследование призвано как-то изменить ситуацию, хотя учёные признают: с 80-х годов было создано немало исследований, которые проектировали вероятный сценарий ядерной войны. Но никто не знает, что в голове у людей, принимающих решения, пишет Le Figaro.