Обозреватель National Interest: независимо от исхода конфликта на Украине, США потерпят стратегическое поражение

Вне зависимости от того, чьей победой закончится конфликт на Украине, США окажутся в стратегическом проигрыше, считает обозреватель The National Interest Рамон Маркс. Москва будет выстраивать более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразии и необратимо отвернётся от европейских демократий и Вашингтона, уверен автор.

Независимо от того, кто одержит победу в украинском конфликте, Соединённые Штаты окажутся в стратегическом проигрыше, пишет специалист по международному праву Рамон Маркс в своей статье для The National Interest.



Россия будет выстраивать более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразии, в том числе с Индией, Ираном, Саудовской Аравией и странами Персидского залива и необратимо отвернётся от европейских демократий и Вашингтона, убеждён автор.



Точно так же, как президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер в своё время разыграли «китайскую карту», чтобы изолировать Советский Союз во время холодной войны, президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты, пытаясь сдержать глобальное лидерство США, полагает Маркс.



Осознавая, что Европа больше не может оставаться главным потребителем российских энергоресурсов, Москва логичным образом начала увеличивать продажи ископаемого топлива в Азию, особенно в Китай и Индию. После ввода войск на Украину Россия стала главным поставщиком нефти для Китая, подвинув Саудовскую Аравию.



Это правда, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе объём ископаемого топлива, который Россия может продать Китаю, будет ограниченным.



Однако в ближайшие годы Москва и Пекин, несомненно, вложат значительные средства в увеличение поставок нефти и газа, что позволит России стать основным поставщиком ископаемого топлива в Поднебесную. А китайцы, вероятно, смогут уменьшить свою зависимость от поставок ископаемого топлива с Ближнего Востока, которые должны проходить через уязвимые морские участки, такие как Малаккский пролив.



Более тесные энергетические отношения между Китаем и Россией помогут сблизить их как стратегических союзников на евразийском континенте без каких-либо ограничений. Имея на своём заднем дворе преданного российского поставщика энергоносителей, Китай неизбежно получит больше стратегической гибкости в отношениях с Соединёнными Штатами и их союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, и всё это в ущерб западным демократиям.



После начала конфликта на Украине Россия также значительно расширила свой энергетический бизнес с Индией. До этого конфликта Нью-Дели почти не закупал нефть у России. Сейчас он импортирует более 760 тыс. баррелей в день.



«Увеличение продаж российского ископаемого топлива в Индию нанесёт ущерб усилиям США, Австралии и Японии по дальнейшему сближению Дели с демократическими странами Индо-Тихоокеанского региона», — убеждён автор.



На самом деле Индия — крупнейшее демократическое государство в мире — заняла нейтральную позицию в отношении ввода российских войск на Украину. Более того, в ООН индийская сторона воздержалась при голосовании, осуждающем действия Москвы.



А другая плохая новость для Запада заключается в том, что не только Индия воздержалась от поддержки в Генассамблее ООН резолюции, осуждающей Россию за ввод войск на Украину. Ещё 34 страны отказались встать на сторону Запада.



«Две трети населения мира проживает в странах, которые воздержались от осуждения Москвы», — сетует автор.



Обозреватель The National Interest также отмечает, что энергетические санкции Запада ударили рикошетом по самим западным странам, вызвав настолько серьёзные перебои с поставками и инфляцию, что Брюссель сейчас пытается справиться с экономическими последствиями своих собственных ограничительным мер.



ЕС даже негласно объявил о мерах по ослаблению санкций против России, чтобы помочь стабилизировать энергетические рынки. И хотя Запад сейчас жалуется на то, что Москва использовала свой экспорт нефти и газа в качестве оружия, однако реальность такова, что именно Брюссель и Вашингтон первыми «подняли энергетический меч», объявив о своём намерении сократить закупки российского ископаемого топлива сразу после начала украинского конфликта.