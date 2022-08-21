Ouest-France: Япония намерена защититься от Китая и КНДР ракетами большой дальности

12:32
Геополитический эксперт Коровин назвал убийство Дарьи Дугиной терактом
Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин назвал терактом подрыв автомобиля в Подмосковье, в результате которого погибла журналистка Дарья Дугина, являющаяся также дочерью известного общественного деятеля Александра Дугина.
12:31
Источник: «Зенит» увеличил предложение по футболисту «Маккаби» до €5 млн
Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в услугах 18-летнего полузащитника «Маккаби» Оскара Глуха.
12:30
Липинец одержал победу над Фигероа в поединке за пояс WBC Silver
Россиянин Сергей Липинец победил американца Омара Фигероа в поединке за пояс Всемирного боксёрского совета (WBC Silver) в первом полусреднем весе.
12:17
У премьер-министра Японии выявили коронавирус
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
12:16
Призёр ОИ признался, что 14 лет подвергался сексуальному насилию от тренера
Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в прыжках в воду немец Ян Хемпель обвинил своего тренера Вернера Лангера в сексуальном насилии.
12:13
Поэтесса Ватутина назвала Александра Дугина настоящей целью убийц Дарьи Дугиной
Поэтесса, участница фестиваля «Традиция» Мария Ватутина рассказала RT, что считает, что убийцы планировали убить общественного деятеля Александра Дугина, а не дочь и журналистку Дарью Дугину.
12:05
Захарова прокомментировала убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала гибель журналистки Дарьи Дугиной в результате подрыва автомобиля в Подмосковье.
12:05
Модрич обошёл Роналду по числу матчей за «Реал»
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поднялся на четвёртое место в рейтинге легионеров по количеству матчей за клуб.
11:59
Депутат Затулин выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал в беседе с RT гибель в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной, дочери известного общественного деятеля Александра Дугина.
11:58
Шойгу заявил об отличных показателях Су-57 в ходе спецоперации на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что новейшие истребители Су-57 блестяще проявили себя с точки зрения вооружения в ходе применения во время спецоперации на Украине.
11:54
Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Дугиной в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной в производство центрального аппарата ведомства.
11:50
«Спартак» отправится на выездной матч против «Факела» на автобусе
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что команда поедет на следующий матч на автобусе.
11:49
В Госдуме назвали «жесточайшим жизненным ударом» для Дугина гибель его дочери Дарьи
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал в беседе с RT гибель в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной, дочери известного общественного деятеля Александра Дугина.
11:40
Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине американского оружия
Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» высказался о качестве применяемого на Украине американского оружия.
11:38
Макгрегор восхитился Эдвардсом после его победы над Усманом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу Леона Эдвардса над Камару Усманом в рамках титульного боя на турнире UFC 278.
11:36
Военный эксперт Леонков прокомментировал гибель Дугиной при взрыве в Подмосковье
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT взрыв внедорожника в Подмосковье, в котором погибла Дарья Дугина.
11:24
Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на третий матч подряд
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит третий подряд матч своей команды.
11:20
Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» во время операции на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что российские вооружённые силы три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время спецоперации на Украине.
11:15
В Авиалесоохране рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области
В Авиалесоохране рассказали, как складывается ситуация с пожарами в Рязанской области.
11:10
Усман обратился к Эдвардсу после поражения на турнире UFC 278
Американский боец смешанных единоборств Камару Усман обратился к британцу Леону Эдвардсу после поражения в главном поединке турнира UFC 278.
11:03
В России за сутки выявили 39 669 случаев COVID-19
За 24 часа в России за сутки выявлено 39 669 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 40 010.
11:02
За сутки в России госпитализированы 1853 человека с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1853 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 3450 пациентов с COVID-19.
10:58
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию республики.
10:51
Щербакова вернулась из Германии после операции на колене
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова вернулась в Россию после операции в Германии.
10:49
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первой половине следующей недели
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале следующей недели.
10:39
Крупный торфяной пожар в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области ликвидирован
Крупный торфяной пожар в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области ликвидирован, лесных возгораний в регионе не зарегистрировано.
10:38
Уайт: развязка боя между Эдвардсом и Усманом — одна из самых шокирующих в истории UFC
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал поединок между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Камару Усманом в рамках титульного боя на турнире UFC 278.
10:25
Свидетельница рассказала о взрыве в Подмосковье, в котором погибла Дарья Дугина
Свидетельница взрыва внедорожника в Подмосковье, в котором погибла Дарья Дугина, рассказала RT, что слышала несколько хлопков уже после того, как автомобиль загорелся.
10:24
Шмейхель — о Каземиро в МЮ: стоило подписать кого-то с опытом игры в АПЛ
Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о переходе Каземиро в клуб из мадридского «Реала».
10:10
Депутат Хинштейн выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной
Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи с журналистки и политолога Дарьи Дугиной в результате подрыва автомобиля в Подмосковье.
10:10
Джошуа не смог сдержать слёз на пресс-конференции после поражения от Усика
Чемпион мира в супертяжёлой весовой категории украинец Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и защитил четыре чемпионских титула по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, добавив к ним вакантный по версии The Ring.
09:55
В Роспотребнадзоре высказались об уровне летальности COVID-19
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что уровень летальности при коронавирусной инфекции всё ещё выше, чем при гриппе.
09:51
Червиченко: «Спартак» будет очень сильным раздражителем «Зенита»
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белые навяжут борьбу «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
09:42
МЧС: во Владимирской области нет действующих очагов лесных пожаров
В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области заявили, что в регионе нет действующих очагов лесных пожаров.
09:38
Салихова после поражения «Спартака» призвала верить в Абаскаля
Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на поражение команды в матче шестого тура Российской премьер-лиги с «Динамо».
09:28
Минобороны Турции: ещё четыре судна с сельхозпродукцией вышли с Украины
Минобороны Турции заявило, что ещё четыре судна с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный.
09:24
Чимаев поздравил Эдвардса с победой над Усманом
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поздравил британца Леона Эдвардса с победой над американцем Камару Усманом на турнире UFC 278 и завоеванием титула чемпиона в среднем весе.
09:14
В Мелитополе задержали бывшего офицера ВСУ по подозрению в совершении диверсий
Сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий.
09:11
Каррера — о матче «Спартака»: в поражениях могут скрываться причины будущих побед
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение красно-белых от «Динамо» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
09:01
Усман потерпел первое поражение с 2013 года в UFC
Британец Леон Эдвардс нокаутом одержал победу над американцем Камару Усманом в главном бою турнира UFC 278.
08:51
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела посёлка шахты «Кочегарка» военными ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько рассказал о последствиях обстрела ВСУ посёлка шахты «Кочегарка» в Горловке.
08:51
Эдвардс поделился эмоциями от победы над Усманом в главном бою турнира UFC 278
Британец Леон Эдвардс нокаутом одержал победу над американцем Камару Усманом в главном бою турнира UFC 278.
08:39
Главный тренер ПСЖ: нам нужны игроки с максимально сильными качествами
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал о планах клуба на трансферном рынке.
08:33
Масочный режим вновь введён в Еврейской автономной области
Масочный режим, приостановленный в Еврейской автономной области (ЕАО) с 14 июня из-за стабилизации ситуации с коронавирусом, вновь введён в регионе.
08:27
Циципас после выхода в финал одиночного разряда в Цинциннати снялся с парного турнира
Греческий теннисист Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне отказались от участия в полуфинальном матче парного турнира в Цинциннати (США).
08:24
Прокуратура поставила на контроль ход расследования дела о гибели Дугиной при взрыве
Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту взрыва автомобиля, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина.
08:16
Рокхолд после поражения от Косты на турнире UFC 278 завершил карьеру
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Люк Рокхолд завершил профессиональную карьеру.
08:12
ВСУ вновь обстреляли Горловку
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска вновь обстреляли Горловку.
08:09
Эдвардс нокаутировал Усмана в бою-реванше и стал новым чемпионом UFC
Британец Леон Эдвардс нокаутом одержал победу над американцем Камару Усманом в главном бою турнира UFC 278.
08:06
Криминалисты и следователи продолжают изучать место гибели Дарьи Дугиной в Подмосковье
В Следственном комитете России по Московской области заявили, что криминалисты и следователи продолжают изучать место взрыва автомобиля в Подмосковье, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина.