ABC News: США и Южная Корея проведут крупнейшие за последние годы военные учения

США и Южная Корея собираются провести с 22 августа по 1 сентября совместные масштабные военные учения под названием Ulchi Freedom Shield, передаёт ABC News. Как отмечается на сайте телеканала, крупнейшие за последние годы учения союзников пройдут с целью демонстрации возможностей властям Северной Кореи.

На следующей неделе США и Южная Корея начнут крупнейшие за последние годы совместные военные учения на фоне нарастающей агрессии со стороны Северной Кореи, которая активизирует испытания оружия, угрожая Сеулу и Вашингтону ядерным конфликтом, сообщает ABC News со ссылкой на южнокорейских военных.

Ожидается, что совместные учения, получившие название Ulchi Freedom Shield, пройдут с 22 августа по 1 сентября в Южной Корее. В учениях примут участие военные самолёты, боевые корабли, танки, а также несколько десятков тысяч военнослужащих. Впрочем, точное число американских и южнокорейских военных, которые примут участие в манёврах, остаётся неизвестно.

В ходе учений военные осуществят имитацию совместных атак, подкрепление фронта оружием и топливом, а также уничтожение оружия массового поражения. Солдаты также отработают действия по отражению атак беспилотников условного противника.

Как отмечается на сайте телеканала, это указывает на стремление Вашингтона и Сеула восстановить крупномасштабные учения после того, как ранее они отменили некоторые из своих регулярных учений, а другие сократили другие до компьютерных симуляций, чтобы создать пространство для дипломатии с Пхеньяном, а также из-за опасений относительно COVID-19.

По данным Министерства обороны США, с 8 по 14 августа у побережья Гавайских островов военно-морские силы США, Южной Кореи и Японии приняли участие в учениях по предупреждению о ракетном нападении и поиску и отслеживанию баллистических ракет. В Пентагоне отметили, что манёвры были направлены на развитие трёхстороннего сотрудничества перед лицом вызова со стороны Северной Кореи.

ABC News полагает, что хотя США и Южная Корея позиционируют свои учения как оборонительные, манёвры Ulchi Freedom Shield, вероятно, вызовут негативную реакцию Северной Кореи, которая называет все учения союзников репетициями вторжения и использует их для оправдания разработок ядерного оружия и ракетной программы.

В Пекине, который является основным союзником Пхеньяна, выразили обеспокоенность относительно расширения военных учений США с союзниками страны в Азии, предупредив, что они могут усугубить напряжённость в отношениях с Северной Кореей. Впрочем, представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь не дал конкретного ответа на вопрос, считает ли Пекин, что трёхсторонние учения у побережья Гавайских островов направлены против Китая.

«Северная Корея неоднократно выражала свою озабоченность. Стоит обратить внимание на негативное влияние военных учений на ситуацию на Корейском полуострове. Все стороны должны действовать осмотрительно и прекратить любые действия, которые могут усилить напряжённость и конфронтацию и нанести ущерб взаимному доверию», —предупредил Ван Вэньбинь.