SCMP: Россия и Китай укрепляют военное сотрудничество на фоне ухудшения отношений с Западом

Китай и ещё 37 стран примут участие в организованных Россией международных армейских играх, сообщает South China Morning Post. Издание отмечает, что Москва и Пекин последовательно укрепляют своё военное сотрудничество на фоне ухудшения отношений с Западом.
Китай отправил в Россию свою делегацию для участия в армейских международных играх, сообщает South China Morning Post. Отмечается, что мероприятие проводится впервые с момента начала украинского кризиса.
Как пишет South China Morning Post, команда Китая будет соревноваться против команд из 37 стран мира. Игры пройдут с 13-го по 27-е августа на территории 12 стран, включая Россию, Иран, Индию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Армению. Кроме того, на территории Венесуэлы пройдёт соревнование среди снайперов. Таким образом, игры впервые будут проходить, в том числе, в западном полушарии. По мнению вашингтонского центра безопасного свободного общества, данный факт может стать «стратегическим ходом» для Китая, России, Ирана и Венесуэлы в плане «создания почвы для развёртывания военных активов в Латинской Америке и на Карибах».
Издание напоминает, что первые подобные игры состоялись в 2015 году. Китай является их регулярным участником: в этом году он примет три соревнования. Россия и Китай участвуют в совместных учениях с 2005 года, и в последнее время число этих учений увеличивается, ввиду ухудшения отношений Москвы и Пекина с Западом.
Как отмечает South China Morning Post, китайские военные рассчитывают перенять опыт у своих российских коллег. При этом Пекин и Москва заявляют, что их военное сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны. Однако своё беспокойство такими учениями выразили в Японии: в японском Минобороны отметили, что углубление военной кооперации между Китаем и Россией будет иметь прямой эффект на безопасность Японии.
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