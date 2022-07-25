Newsweek: ВМС США из-за российской спецоперации на Украине отменили «важные» учения в Чёрном море

Американские военно-морские силы в связи с боевыми действиями на Украине отказались от учений «Си Бриз — 2022», которые должны были состояться в Чёрном море, пишет Newsweek. Как сообщили журналу в ВМС США, вместо этих учений было решено провести менее масштабные манёвры «Бриз-2022», в которых американские боевые корабли не участвуют.

Американские чиновники подтвердили, что учения ВМС США «Си Бриз — 2022» (Sea Breeze 2022), которые ранее называли одним из «важнейших» элементов для «сдерживания российской агрессии в Европе», были отменены, сообщает Newsweek.

По информации журнала, представитель американских военно-морских сил в Европе и Африке Тамара Лоренс сообщила, что манёвры, которые должны были состояться в Чёрном море, отменили в связи со спецоперацией России на Украине. По словам Лоренс, вместо них проходит «менее масштабная операция НАТО» под названием «Бриз-2022» (Breeze 2022), в которой не участвуют американские суда.

Как уточняется в материале Newsweek, манёвры «Бриз-2022» стартовали на прошлой неделе. Их было решено провести «подальше от боевых действий между Россией и Украиной» рядом с болгарскими портами Варна и Бургас. Болгарские СМИ сообщают, что в манёврах участвуют 24 корабля, пять самолётов и два вертолёта.

По данным Newsweek, хотя кораблей ВМС США на усечённой версии учений не будет, в них всё же поучаствуют американские военнослужащие и самолёты, включая новые разведывательные P-8A Poseidon. Помимо американцев, в манёврах «Бриз-2022» задействованы 1390 военных из девяти стран НАТО: Албании, Бельгии, Болгарии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии и Турции.

В прошлом году в учениях «Си Бриз», проводившихся тогда под совместным руководством США и Украины, приняли участие 32 боевых корабля ВМС стран НАТО и партнёров альянса, напоминает корреспондент Newsweek.