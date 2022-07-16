CNN: «демонстрация силы» — Япония и США провели воздушные учения в районе Восточно-Китайского моря

США и Япония провели масштабные воздушные учения в районе Восточно-Китайского моря в качестве «демонстрации силы» на фоне роста напряжённости с Россией и Китаем, передаёт CNN. По данным издания, китайские и российские военные корабли в последние недели увеличивают своё присутствие вблизи берегов Японии.

Американские и японские военные самолёты приняли участие в воздушных учениях в районе Японского моря, Восточно-Китайского моря, а также в небе над Тихим океаном в качестве «демонстрации силы» на фоне растущей напряжённости в отношениях с Китаем и Россией, сообщает CNN.

Согласно обнародованному в четверг заявлению Министерства обороны Японии, в учениях было задействовано более 50 единиц авиационной техники. От США участвовали истребители F-22, F-35 и F-15, а также несколько самолётов разведки и поддержки, а от Японии — 20 истребителей F-15 и F-2.

Целью учений была отработка различных тактических манёвров и повышение уровня координации между воздушными Силами самообороны Японии и Военно-воздушных сил США. Кроме того, они были проведены с целью «укрепления потенциала японо-американского альянса для эффективного сдерживания».

F-22 находились в Японии для выполнения «различных задач по повышению оперативной готовности для защиты Японии и обеспечения свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона», — отметили в Военно-воздушных силах Соединённых Штатов.

Также на этой неделе американские и японские морские патрульные самолёты провели учения вблизи островов Нансэй, ближайшей территории Японии к Тайваню, и вблизи островов Сенкаку, цепи необитаемых островов, на которые также претендует Китай, где эти острова называют Дяоюйдао.

Как отмечает CNN, китайские и российские военные корабли в последние недели увеличивают своё присутствие вблизи Японии. В конце июня Токио заявил, что в общей сложности восемь китайских и российских кораблей были замечены в водах вблизи Японии.

Пять российских кораблей в течение недели курсировали вблизи японских островов от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге. Тем временем, по крайней мере, два китайских военных корабля и судно снабжения были замечены у островов Идзу, примерно в 500 км к югу от столицы Токио. Один из этих кораблей, вероятно, был «Лхаса», эсминец типа 055 с управляемыми ракетами и один из самых мощных кораблей Китая.