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Newsweek: в рамках крупнейших за несколько месяцев учений Китай отправил в опознавательную зону ПВО Тайваня как минимум 30 самолётов

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Китай отправил по меньшей мере 30 боевых самолётов в опознавательную зону ПВО Тайваня в рамках крупнейших с января этого года военно-воздушных учений, пишет Newsweek. Как напоминает издание, ранее в этом году, 23 января, Тайбэй сообщил о зафиксированных им 39 самолётах НОАК в своей опознавательной зоне.
Newsweek: в рамках крупнейших за несколько месяцев учений Китай отправил в опознавательную зону ПВО Тайваня как минимум 30 самолётов
AP

В рамках одного из крупнейших военно-воздушных учений этого года Китай отправил в воздушное пространство к юго-западу от Тайваня как минимум 30 боевых самолётов, сообщает Newsweek со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.

В учебной операции в опознавательной зоне ПВО Тайваня — так называемой буферной зоне, находящейся за пределами воздушного пространства острова, — были задействованы 22 истребителя и 8 самолётов поддержки ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Прошедшие в понедельник учения стали со стороны Пекина крупнейшей демонстрацией силы с 23 января этого года, когда Тайвань зафиксировал 39 самолётов НОАК в своей опознавательной зоне.

Министерство обороны Тайваня опубликовало траектории полёта самолётов НОАК, заявив, что ведомство для их отслеживания подняло перехватчики, отправило радиопредупреждения и подготовило ракеты класса «земля — воздух».

В докладе, опубликованном оборонным ведомством Тайваня, также говорится о, по всей видимости, первом случае использования Пекином двух самолётов Су-35 российского производства, находящихся на вооружении китайских ВВС.

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источник
Newsweek США Северная Америка
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